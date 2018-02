SÃO PAULO (Reuters) - A consultoria AgRural elevou nesta sexta-feira sua projeção para a safra de soja 2017/18 no Brasil para 116,2 milhões de toneladas, um novo recorde.

Conforme nota da AgRural, a nova estimativa, que supera a de 114 milhões de toneladas de janeiro, leva em conta ajustes positivos em produtividades no Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Maranhão e nos três Estados do Centro-Oeste (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás).

(Por José Roberto Gomes)