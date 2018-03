A produção de soja do Brasil na temporada 2017/18 foi estimada nesta segunda-feira em um recorde de 117,9 milhões de toneladas, ante previsão de fevereiro de 116,2 milhões, de acordo com levantamento da consultoria AgRural, que elevou a produtividade média do país para um nível também recorde em meio a boas condições climáticas.

Apontando uma área plantada estável em relação ao levantamento de fevereiro, a consultoria estimou a produtividade média em 56,6 sacas por hectare, ante 55,8 sacas por hectare no mês passado e acima das 56,1 sacas da excelente safra de 2016/17.

"O aumento deveu-se a ajustes de produtividade em diversos estados, com destaque para os do Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia). Com chuvas muito favoráveis ao longo de fevereiro, a produtividade dos quatro Estados foi elevada para níveis recordes...", disse a consultoria em nota.

A AgRural também aumentou a estimativa de produção total de milho do Brasil na safra 2017/18 para 89,9 milhões de toneladas, ante 89 milhões em fevereiro e 97,8 milhões de toneladas em 2016/17.