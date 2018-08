SÃO PAULO (Reuters) - O Ministério da Agricultura elevou nesta terça-feira sua estimativa do valor bruto da produção agropecuária (VBP) do Brasil em 2018 para 563,5 bilhões de reais, ante 562,4 bilhões na previsão de julho, com as culturas do algodão e da soja mantendo firmeza no total apurado.

Apesar do aumento, o VBP de 2018 ainda é 2,2 por cento menor que o apurado no ano de 2017.

O VBP da soja, principal produto do agronegócio do país, foi agora estimado em aproximadamente 137,9 bilhões de reais, ante 137 bilhões de reais no mês passado.

Já o valor da produção de algodão foi visto em 33 bilhões de reais, versus 31,8 bilhões de reais em julho.

O VBP da agricultura foi estimado em 383,8 bilhões de reais, enquanto o da pecuária em 179,7 bilhões de reais.

(Por Roberto Samora)