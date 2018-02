O secretário do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), Sonny Perdue, não considera o Brasil como ameaça à venda de milho daquele país para o México. “Acho que será muito difícil para o Brasil competir”, destacou Perdue.

A afirmação foi feita em um momento em que o temor de que o Tratado Norte Americano de Livre comércio (Nafta) termine, e tem levado importadores mexicanos a adquirir o grão brasileiro. Segundo informações da Agência Reuters, compradores mexicanos importaram dez vezes mais milho do Brasil no ano passado. A perspectiva é de que o México compre mais do grão brasileiro ao longo de 2018.

Os norte-americanos têm a vantagem de serem vizinhos do México e a logística os favorece, com boa parte do milho sendo exportado para aquele país por ferrovias. “Mas, tirando isso, e caso as relações entre México e EUA se compliquem por questões políticas e/ou por mudanças no Nafta, o Brasil é capaz de suprir a necessidade dos mexicanos”, avalia a analista da AgRural, Daniele Siqueira.

Segundo o USDA, os produtores dos Estados Unidos deverão semear 90 milhões de acres com soja em 2018, ante 90,1 milhões em 2017. Já a área de milho foi projetada em 90 milhões de acres, ante 90,2 milhões no ano passado.

“A área praticamente estável anunciada hoje não teve repercussão na Bolsa de Chicago e não afeta o Brasil”, diz Daniele.

Para ela, dadas as condições atuais do mercado, a área de soja deverá ter um pequeno incremento na safra 2018/19 dos EUA, mas ainda é cedo para apontar projeções. “Esses números de área que saem no Outlook Forum do USDA são muito preliminares”, pontua.

No Brasil, os principais estados produtores vêm ampliando as perspectivas de produção de grãos, diante da perspectiva de esta ser a segunda maior safra do País, atrás de 2016/2017.

O Departamento de Economia Rural (Deral) do Paraná estima a produção de 19,28 milhões de toneladas de soja na atual temporada, ante 19,26 milhões na estimativa feita em janeiro e 19,83 milhões em 2016/2017.

O atraso no plantio levou as projeções iniciais para baixo, contudo, a perspectiva de que as chuvas voltem na semana que vem dão fôlego à produção de soja do estado. Até segunda-feira (19), 9% da área havia sido colhida, ante 31% há um ano.

Para o milho, 16% da área prevista para a 2ª safra, de 2,14 milhões de hectares, havia sido semeada, abaixo dos 48% registrados há um ano, segundo o Deral. O órgão projeta uma produção de 12,35 milhões de toneladas de milho safrinha no Paraná, ante 12,28 milhões na previsão de janeiro.

Na comparação com o ano passado, a colheita deverá cair 7%, diante de uma redução no plantio. Já o milho 1ª safra, cuja colheita está em 6% da área – ante 14% há um ano – deve totalizar uma produção de 2,97 milhões de toneladas, bem abaixo dos 4,92 milhões produzidas em 2016/17.