O plantio de soja na safra 2018/19 do Brasil deve crescer pelo 12º ano seguido e atingir novo recorde, superior aos 36 milhões de hectares, em meio a uma demanda robusta e margens ainda firmes.

Conforme o levantamento com nove consultorias e entidades, a semeadura no maior exportador global da oleaginosa, que tem início em setembro, deve alcançar 36,28 milhões de hectares, alta de 3,2% ante 2017/18. A expansão de área nos últimos 12 anos foi de em média cerca de 5% ao ano, sendo que o maior incremento se deu em 2012/13, com 10,7%. “Podemos citar entre os fatores que podem causar esse novo aumento os efeitos da guerra comercial entre Estados Unidos e China, que tem resultado em certa manutenção dos preços da soja brasileira para exportação. O câmbio também tem dado suporte aos preços da soja em reais”, afirmou o analista do departamento de Pesquisa e Análise Setorial do Rabobank Brasil, Victor Ikeda.

Uma escalada de tensões entre as duas maiores economias do mundo neste ano culminou com Pequim taxando as importações de soja dos Estados Unidos, o que levou a China a se voltar ainda mais à oferta brasileira. Os prêmios do produto nacional chegaram a disparar para US$ 2 por bushel, ao passo que a apreciação da moeda norte-americana ante o real tem compensado o enfraquecimento dos preços na Bolsa de Chicago (CBOT), que já caíram 7%.