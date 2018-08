O Canadá deve enviar uma missão técnica em outubro ao Brasil para inspecionar o processo de produção de carne bovina in natura e pode autorizar ainda em 2018 as compras da proteína nacional, afirmou nesta terça-feira o presidente da associação do setor (Abiec), Antônio Jorge Camardelli.

"Estamos na expectativa de uma visita em outubro... Acho que podemos ter um resultado positivo ainda neste ano", disse ele no intervalo de evento promovido por Datagro e XP em São Paulo, acrescentando que autoridades canadenses vêm de discussões com o Ministério da Agricultura do Brasil.

Conforme o dirigente, o Brasil já embarca carne industrializada para o Canadá.