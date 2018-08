O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, informou ontem que a liminar que proibia o uso do glifosato foi cassada. A utilização do herbicida havia sido suspensa no início do mês.

A Advocacia-Geral da União (AGU) entrou com um recurso no Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF-1) a fim de derrubar a decisão da juíza federal substituta Luciana Raquel Tolentino de Moura, da 7ª Vara do Distrito Federal, que suspendeu por 30 dias, a partir de 3 de agosto, o registro de defensivos à base do herbicida.

“Sem o glifosato, nós teríamos muita dificuldade em fazer a próxima safra [que começa a ser cultivada em setembro]”, disse Maggi.

O herbicida é usado em larga escala na agricultura, especialmente nas lavouras de soja, e é um dos componentes de produtos de companhias como a Monsanto, que possui uma variedade do grão resistente ao princípio ativo.

“A suspensão do uso é bastante complicada para nós pois 95% das lavouras são feitas em sistema de plantio direto e sem glifosato não é possível plantar”, acrescentou.