As condições atuais do mercado indicam que a safra de cana 2018/19 no centro-sul do Brasil será alcooleira ao máximo, com usinas destinando os maiores percentuais possíveis da matéria-prima para a produção de etanol, avaliou nesta sexta-feira o presidente do grupo sucroenergético Biosev, Rui Chammas.

Por outro lado, ele disse em teleconferência com analistas e investidores que a produção de açúcar na região poderá ser de 4 milhões a 5 milhões de toneladas menor em razão da maximização do mix para o etanol.