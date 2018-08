(Reuters) - Há uma grande confiança na recuperação dos lucros da Bunge com oleaginosas no segundo semestre de 2018, disse nesta quarta-feira o CEO da multinacional do agronegócio com sede nos EUA, Soren Schroder.

Ele afirmou ainda que mudanças em políticas comerciais e custos de frete no Brasil são os maiores riscos para a retomada no segundo semestre.

A Bunge reportou prejuízo líquido atribuível aos acionistas no segundo trimestre de 21 milhões de dólares, ou 15 centavos de dólar por ação, ante lucro de 72 milhões, ou 51 centavos por ação, um ano antes.

As vendas líquidas da empresa subiram para 12,15 bilhões de dólares, ante 11,65 bilhões.

