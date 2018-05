Cooperativas agropecuárias do Paraná anunciaram nesta quarta-feira que suspenderão os abates de suínos, aves e peixes em razão da falta de matérias-primas para suas unidades frigoríficas, uma vez que os protestos dos caminhoneiros avançam pelo terceiro dia consecutivo, prejudicando o transporte de produtos.

De acordo com a Ocepar, que representa essas associações, ao menos quatro cooperativas já comunicaram que vão interromper as atividades: C. Vale, Frimesa Cooperativa Central, Lar e Copagril.

O anúncio desta quarta-feira se segue ao da Aurora, terceira maior produtora de carnes de aves e suínos do Brasil, que na véspera informou a suspensão das operações em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, com perda potencial de 50 milhões de reais.

Com sede em Palotina, no oeste paranaense, a C.Vale deixará de processar carnes de frango e peixe --por dia, a cooperativa abate 530 mil frangos e 50 mil tilápias.

"A medida foi tomada em função das dificuldades para armazenagem e transporte de carnes... A retomada das atividades ocorrerá assim que as rodovias forem liberadas. Para isso, a direção da C.Vale espera que governo federal e representantes dos caminhoneiros cheguem a um acordo o mais brevemente possível...", afirmou o presidente da C.Vale, Alfredo Lang, segundo nota da Ocepar.

Uma reunião entre representantes do movimento grevista e do governo está prevista para esta quarta-feira.

Já a Frimesa alertou que suspendeu o processamento de suínos nos frigoríficos de Medianeira e Marechal Cândido Rondon, enquanto a Copagril interromperá a partir de quinta-feira os trabalhos na unidade de Marechal Cândido Rondon.

Por fim, a Lar, com sede em Medianeira, parou o abate de 615 mil aves e a industrialização de outras 80 toneladas de produtos.

"A suspensão da operação de abate e industrialização tornou-se inevitável em razão dos efeitos do movimento grevista que impossibilita a passagem de caminhões com insumos necessários para abastecer as indústrias, aves vivas para o abate, expedição dos estoques para atender clientes e mercados a nível regional e nacional...", afirmou o presidente da cooperativa, Irineo da Costa Rodrigues, segundo a Ocepar.

(Por José Roberto Gomes)