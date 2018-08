Os produtores brasileiros de soja enfrentam um aumento de cerca de 20% nos custos com fertilizantes e pesticidas para a safra 2018/2019, semeada a partir de setembro, afirmou um analista sênior do banco de investimento Itaú BBA, Guilherme Bellotti.

A alta nos custos de insumos agrícolas provavelmente reduzirá as margens para os agricultores, acrescentou ele ontem, em evento.

Com isso, as margens da soja no sudeste de Mato Grosso, o maior estado produtor de grãos do Brasil, devem cair para R$ 1,4 mil por hectare em 2018/2019, ante R$ 2,1 mil na safra anterior.

Conforme o diretor de agronegócios do banco de investimento Itaú BBA, Pedro Fernandes, as companhias produtoras de açúcar e etanol do Brasil reduziram os níveis de endividamento em R$ 3 por tonelada na última safra. As empresas provavelmente reduzirão investimentos porque as perspectivas para a próxima safra de cana são negativas. “Ao contrário do restante do setor agrícola, vemos a nossa carteira de crédito para as empresas do setor ao longo do tempo.”/Reuters