Há uma chance de 75% a 80% de um fraco padrão climático de El Niño se formar até fevereiro e uma probabilidade ligeiramente menor de que continuará durante o inverno no Hemisfério Norte, disse nesta terça-feira a Organização Meteorológica Mundial (OMM) da ONU.

O El Niño – um aquecimento das águas superficiais no leste e no centro do oceano Pacífico, que normalmente ocorre a cada poucos anos – foi registrado pela última vez entre 2015 e 2016 e causou danos às culturas agrícolas, incêndios e inundações repentinas. “Não é esperado que o El Niño seja tão poderoso quanto o evento em 2015-2016”, disse Maxx Dilley, diretor da divisão de Previsão e Adaptação Climática da OMM.

“Mesmo assim, ainda pode afetar os padrões de chuva e temperatura em muitas regiões”, disse./Reuters