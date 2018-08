No acumulado de janeiro a julho deste ano, o Brasil vendeu 844 mil toneladas de carne bovina, acréscimo de 8,3% em comparação ao igual período do ano passado, movimentando US$ 3,5 bilhões (+11,1%), de acordo com os dados da Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

No último ano, a carne bovina brasileira entrou em mais de 135 países, totalizando 1,5 milhão de toneladas e divisas de US$ 6,1 bilhões.

De acordo com dados da Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio do Ministério, os principais mercados importadores da proteína animal produzida pelo Brasil, até julho deste ano, foram Hong Kong, China, Egito, Chile, Irã, Estados Unidos e Alemanha. O destaque do período foi a China, com alta de 56,4% (US$ 729 milhões) no valor importado do Brasil, com 158 mil toneladas (+43,8%) de carne bovina. Outro mercado comprador de relevância nos sete primeiros meses do ano foi a Alemanha, com alta de 338,4% no volume financeiro, ou US$ 133,8 milhões, o que corresponde a quase 6 mil toneladas. O Chile aumentou fluxo com o Brasil, elevando compras perto de 80%. /Agências