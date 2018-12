SÃO PAULO - As exportações de café verde do Brasil em novembro aumentaram 18,6 por cento na comparação com outubro e atingiram um novo recorde histórico, a 3,89 milhões de sacas de 60 kg, de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), divulgados nesta segunda-feira.

As exportações no mês passado superaram em mais de 1 milhão de sacas os embarques de novembro de 2017 (2,7 milhões de sacas), quando o país lidava com estoques menores.

Os grandes volumes exportados pelo Brasil em 2018 ocorrem após uma colheita do recorde neste ano.

(Por Roberto Samora; edição de Marta Nogueira)