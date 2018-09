A exportação de carne bovina in natura do Brasil somou 144,42 mil toneladas em agosto, um novo recorde histórico, de acordo com dados da Secretaria Comércio Exterior (Secex) compilados pela Reuters.

O volume embarcado pelo maior exportador global de carne bovina representou um aumento de 17,6 por cento na comparação com o mês de agosto do ano passado, informou a Secex nesta segunda-feira.

O recorde de agosto apagou a maior marca registrada anteriormente pelo setor, de 138,24 mil toneladas, em maio de 2007.