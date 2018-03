SÃO PAULO (Reuters) - A exportação de soja do Brasil somou 489,5 mil toneladas por dia nos sete primeiros dias úteis deste mês, mais que o triplo do registrado na média diária de fevereiro e um aumento de 25 por cento na comparação com março do ano passado, evidenciando que a colheita de uma safra recorde começa a chegar com mais força aos portos.

Os embarques nas primeiras duas semanas de março somaram 3,4 milhões de toneladas, ante um total de 2,86 milhões de toneladas em fevereiro e 8,98 milhões de toneladas em março de 2017, de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do governo brasileiro.

Até o momento, produtores do Brasil realizaram a colheita em cerca de metade da área total de soja do maior exportador global da oleaginosa, segundo especialistas.

Os maiores embarques foram registrados após a comercialização dar um salto no último mês, com os preços em alta devido a perdas pela seca na Argentina.

A comercialização de soja da safra 2017/18 de Mato Grosso, maior produtor nacional, avançou para 61,62 por cento das 31,79 milhões de toneladas projetadas, informou nesta segunda-feira o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea).

As exportações de farelo de soja do Brasil em março já somam 605 mil toneladas, ou mais da metade do total exportado em todo o mesmo mês do ano passado, segundo dados da Secex.

Algumas consultorias mais otimistas estão estimando a safra brasileira em mais de 117 milhões de toneladas, ante cerca de 114 milhões na temporada passada.

