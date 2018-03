O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estimou nesta quinta-feira a safra de café do Brasil deste ano em 53 milhões de sacas de 60 kg, cerca de 200 mil sacas a menos em relação ao levantamento divulgado no mês anterior, em meio a uma redução na expectativa de área plantada de arábica.

O IBGE estimou o plantio total do Brasil em 1,857 milhão de hectares, queda de 1,5% ante o mês anterior, com a redução sendo puxada pelas lavouras de arábica (-2,4%, para 1,433 milhão de hectares).

Dessa forma, a produção de café arábica foi estimada em 40,9 milhões de sacas de 60 kg, redução de 1,2% em relação ao mês anterior.

O IBGE citou que a Bahia influenciou na redução da expectativa com a produção de árábica, reduzindo a área plantada. A produção no Estado nordestino foi estimada em 1,5 milhão de sacas, queda de 25,2% em relação ao mês anterior.

Já a previsão de produção de café robusta do país foi elevada em 2,9%, para cerca de 12,1 milhões de sacas, com a safra baiana colaborando com o aumento, sendo estimada em 1,6 milhão de sacas, segundo o IBGE, que vê uma área dessa variedade no país maior que a esperada anteriormente.

De um ano para o outro, a área de arábica deverá cair 4,6%, enquanto a de robusta aumentará 3 por cento.

A colheita de café total do Brasil, que este ano está no ciclo de alta da produtividade do arábica, deve aumentar 14,6% na comparação com 2017. Os trabalhos nos principais produtores devem começar em mais algumas semanas.

Integrantes do mercado e o governo avaliam que a produção poderá atingir níveis recordes.