SÃO PAULO (Reuters) - A safra de soja de Mato Grosso, principal produtor agrícola do país, deverá atingir 31,79 milhões de toneladas na temporada 2017/18, um recorde, com um aumento de 517,8 mil toneladas na comparação com a previsão anterior, de acordo com levantamento do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) divulgado nesta segunda-feira.

A marca histórica anterior havia sido registrada na safra passada, com 31,27 milhões de toneladas.

O crescimento na produção ante a safra anterior é de 1,66 por cento, maior do que o aumento do plantio de um ano para o outro (0,59 por cento), o que indica novo recorde na produtividade média (55,98 sacas por hectare).

Com uma revisão no total plantado de milho, o Imea previu um aumento de 2,7 por cento na produção do cereal frente ao levantamento anterior, para 25,40 milhões de toneladas. A produção, no entanto, deve ser inferior ao total de 2016/17 (30,45 milhões), quando a área plantada foi maior.

(Por Roberto Samora)