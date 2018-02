Por José Roberto Gomes

SÃO PAULO (Reuters) - A INTL FCStone projetou nesta sexta-feira moagem de 592,5 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na safra 2018/19 no centro-sul do Brasil, ligeira alta de 0,6 por cento na comparação com a temporada passada.

Conforme a consultoria, a produção de açúcar no ciclo deve somar 32,4 milhões de toneladas (queda 10 por cento ante a safra anterior) e a de etanol, 27,1 bilhões de litros (alta de 5,2 por cento).