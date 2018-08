SÃO PAULO (Reuters) - A produção total de etanol do centro-sul do Brasil foi estimada nesta quinta-feira em recorde com 29,2 bilhões de litros, sendo 0,8 bilhão de litros do biocombustível feito a partir do milho, de acordo com levantamento da consultoria especializada Job Economia e Planejamento, que elevou sua projeção.

A Job estimou a produção de etanol de cana do centro-sul na safra atual em 28,4 bilhões de litros, ante 28 bilhões na previsão anterior, e a do biocombustível feito a partir de milho em 0,8 bilhão, 100 milhões de litros acima da previsão anterior.

"Preços do petróleo e gasolina mais elevados dão suporte para preços do etanol e aumentam sua competitividade na bomba", afirmou o sócio-diretor da Job, Júlio Borges, explicando que a rentabilidade do biocombustível leva as usinas e destinarias a direcionarem mais cana para o produto.

O aumento da estimativa da produção de etanol ocorreu apesar de uma forte redução na previsão de moagem de cana, afetada pela seca.

(Por Roberto Samora)