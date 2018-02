SÃO PAULO (Reuters) - A colheita de soja da safra 2017/18 do Brasil avançou oito pontos percentuais em uma semana, para 25 por cento da área até quinta-feira, com Mato Grosso puxando os trabalhos de campo, enquanto outros Estados ainda estão sensivelmente atrasados nas atividades, informou a AgRural nesta sexta-feira.

Conforme a consultoria, a colheita média país afora está atrasada tanto na comparação com o ano passado (36 por cento) quanto com a média de cinco anos (27 por cento).

Em Mato Grosso, contudo, os trabalho avançaram para 61 por cento da área, superaram a média recente e se aproximaram do observado em igual momento de 2017 (65 por cento).

"Apesar das chuvas diárias e de ainda haver lotes saindo com excesso de umidade das lavouras, os volumes de chuva registrados nesta semana foram menores e os casos de perdas, que já eram pontuais, diminuíram", destacou a AgRural, em nota.

"Nos outros grandes produtores, porém, o ritmo mais forte esperado para a segunda quinzena de fevereiro ainda não se confirmou", ponderou a AgRural.

Em Goiás, a colheita está em 30 por cento, "mas segue longe do desempenho do ano passado, já que o plantio da atual safra foi muito atrasado no Estado".

No Paraná e em Mato Grosso do Sul, onde o atraso no plantio e o alongamento do ciclo têm colocado freio ao avanço das colheitadeiras, nesta semana foi a chuva que atrapalhou os planos de acelerar os trabalhos, segundo a AgRural.

No Paraná, houve avanço de 5 para 11 por cento, e em Mato Grosso do Sul, a colheita passou de 16 para 25 por cento.

"O atraso em relação à safra passada deve diminuir nos próximos dias, caso a previsão de tempo mais seco se confirme nos dois Estados", avaliou a consultoria.

Quanto ao Rio Grande do Sul, que ainda não começou a colher, "chuvas muito bem-vindas" foram registradas nesta semana em diversas áreas do Estado, e a safra gaúcha deve ser boa, apesar das perdas de produtividade no sul, onde faltou chuva ao longo do ciclo, disse a AgRural.

Avaliação semelhante foi feita nesta sexta-feira pela Emater/RS, que prevê perdas mesmo para o arroz.

MILHO

Quanto ao milho, a colheita de 1ª safra, a de "verão", alcançou 19 por cento da área no centro-sul do Brasil, em linha com o observado há um ano, mas aquém dos 22 por cento da média de cinco anos.

Em paralelo, o plantio de 2ª safra no centro-sul foi a 43 por cento da área estimada, ainda inferior aos 57 por cento de um ano atrás e dos 47 por cento da média de cinco anos.

O plantio da chamada "safrinha" avança bem em Mato Grosso, seguindo-se à colheita da soja, mas está travado em outras áreas do país.

No Paraná e em Mato Grosso do Sul, por exemplo, "os produtores não têm conseguido fazer o plantio do milho imediatamente após a colheita da soja, pois o solo está muito úmido", disse a AgRural.

(Por José Roberto Gomes)