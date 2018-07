A consultoria AgRural cortou levemente sua projeção para a segunda safra de milho no ciclo 2017/2018 no centro-sul do Brasil para 53,4 milhões de toneladas, de 53,6 milhões anteriormente, em razão da estiagem em importantes regiões produtoras.

Com a perspectiva de área estável, em 10,3 milhões de hectares, a consultoria reduziu a previsão de produtividade média no centro-sul para 86 sacas por hectare.

Em nota, a AgRural disse que o corte na projeção "deveu-se a pequenos ajustes para baixo na produtividade do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul – Estados mais afetados pela estiagem na fase reprodutiva das lavouras".

Considerando também as regiões Norte/Nordeste, a produção de milho segunda safra em 2018 fica em 56,8 milhões de toneladas, ante 57,1 milhões estimados no início do mês. /Reuters