Solução apresentada pelo governo para sanar a greve dos caminhoneiros, o tabelamento do frete para transporte rodoviário atingiu em cheio o agronegócio.

Desde então, entidades representativas questionam na Justiça a legitimidade da medida, sob argumento de que seria uma interferência na livre negociação entre os envolvidos. A decisão está no Supremo Tribunal Federal (STF).

“É insustentável manter uma empresa quando não há clareza jurídica para trabalhar”, disse o diretor da cadeia de suprimentos da Cargill, Ricardo Nascimbeni.

Na avaliação do consultor de logística da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Luiz Antônio Fayet, a tabela contraria a lei da oferta e da procura. “Os caminhoneiros foram negociar com o governo primeiro antes de conversar conosco. Agora, os prejuízos já ocorridos e vão levar muito tempo para serem absorvidos”, acrescenta.