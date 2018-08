A Tyson Foods concordou em adquirir a processadora de frango com sede nos Estados Unidos Keystone Foods da brasileira Marfrig Global Foods SA por 2,5 bilhões de dólares, disseram duas fontes com conhecimento do assunto nesta sexta-feira.

O acordo foi assinado pelo acionista controlador da Marfrig, Marcos Molina, na noite de quinta-feira, acrescentaram as fontes, que pediram anonimato porque não estavam autorizadas a discutir o assunto publicamente. Marfrig e Tyson não responderam imediatamente a um pedido de comentário.