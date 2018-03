A comercialização da safra de café do Brasil 2017/18 atingiu 85% da produção total projetada, alta de sete pontos percentuais na comparação com o mês anterior, com alguns produtores participando mais devido à necessidade fazer caixa para custear os gastos da colheita que se aproxima.

A estimativa foi traçada nesta quinta-feira (15) pela consultoria Safras & Mercado. Segundo nota, as vendas estão no mesmo ritmo do ano passado para a temporada anterior. No entanto, a comercialização está à frente da média dos últimos cinco anos, que é de 81% para esta época. “A necessidade de caixa ou mesmo a decepção com o mercado ajudou a acelerar as vendas. A sinalização de uma safra recorde no País em 2018 é outro fator que contribuiu para a maior presença de produtores no mercado”, disse o consultor de Safras para café, Gil Barabach, em nota.

A proximidade da safra nova, com conilon novo já aparecendo em Rondônia em março, acabou influenciando a decisão de venda, ressaltou a Safras. Barabach indicou que isso fica mais urgente diante de um cenário de recuperação produtiva e queda no preço, depois de anos de quebra na safra e cotação em alta.

Segundo a consultoria, os produtores já venderam 43,13 milhões de sacas de 60 quilos da temporada anterior, considerando a estimativa de produção total. Mas ele destacou que, em geral, o fluxo de venda segue cadenciado.