Os produtores de soja brasileiros aceleraram as vendas para a safra atual e da próxima colheita, um sinal de forte demanda e preços atraentes, de acordo com dados da consultoria Safras & Mercado divulgados nesta sexta-feira.

A Safras disse que as vendas de 2017/18 representam 84 por cento da produção, ante 74 por cento no igual período do ano passado e 82 por cento na média de cinco anos.

No levantamento do mês passado, a Safras havia registrado vendas de 77,5 por cento da produção já colhida.

A consultoria estima que o Brasil produziu 119,419 milhões de toneladas de soja na temporada 2017/18. Com base nesse número, a projeção do total de soja já negociada é de 99,934 milhões de toneladas.

Para a nova safra, cujo plantio deve começar em setembro, a Safras vê as vendas antecipadas em 18 por cento da produção esperada, ante 8 por cento há um ano e 20 por cento na média de cinco.

No levantamento do mês passado, a Safras havia registrado vendas de 15 por cento da produção futura.

A análise vê uma produção estável no próximo ano safra, a 119,787 milhões de toneladas. Levando esse volume em conta, o total já comprometido pelos produtores totaliza 21,49 milhões de toneladas.

Houve um aumento da demanda da China para a soja brasileira, devido ao conflito comercial entre o asiático e os Estados Unidos. A China está cobrando uma tarifa adicional de 25 por cento sobre as importações norte-americanas da oleaginosa.

Os importadores chineses de soja têm procurado cargas no Brasil, em um momento em que normalmente o comércio migraria para os EUA, pelos diferentes períodos da safra.