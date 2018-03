A fabricante norueguesa de fertilizantes Yara está investindo para ampliar suas operações no Brasil, de olho no potencial de crescimento do mercado local.

Com fatia de 25% no Brasil, a empresa avalia que os negócios de adubos no País começaram mais lentos no início do ano, quando os produtores estavam mais reticentes em fechar negócios, mas reforçou que o mercado pode melhorar.

“O compasso de vendas de fertilizantes foi um pouco mais lento neste início de ano. Consequentemente nossos estoques também estão maiores. Mas acreditamos que esse mercado não volta para trás”, afirmou o presidente da empresa no Brasil, Lair Hanzen, em evento da Yara em Sumaré (SP), onde foi inaugurada uma unidade de fertilizantes foliares.

Os preços da soja e do milho ficaram mais firmes por influência da quebra de safra na Argentina pela severa seca, o que disparou as vendas por parte dos produtores. Questionado sobre o impacto disso para os negócios da Yara, ele evitou fazer comentários, ressaltando que a perspectiva é favorável com as compras para próxima safra.

Ainda no evento, o executivo disse que a empresa investirá 15,4% mais ante o previsto para dobrar a capacidade de produção de seu complexo em Rio Grande (RS), citando “contratempos” na expansão das instalações. Anunciada em abril de 2016, a ampliação da fábrica estava orçada anteriormente em R$ 1,3 bilhão, valor este que foi elevado para R$ 1,5 bilhão. “Essa unidade requer um alto fornecimento de energia elétrica e quem demanda isso precisa fazer o investimento. Também tivemos muitas surpresas embaixo da terra, com quantidade excessiva de água, e precisamos colocar isso de forma adequada para o sistema ambiental”, destacou.

Após a conclusão total das obras, prevista para 2020, a capacidade de produção da fábrica subirá para aproximadamente 1,5 milhão de toneladas por ano. Para o próximo mês de julho, já está programada a entrega de uma instalação de armazenagem de fertilizantes no local, salientou Hanzen.

“Esses contratempos não comprometem a obra, que segue dentro do cronograma”, garantiu o executivo.

A fábrica de Rio Grande produz fertilizantes sólidos, incluindo nitrogenados e fosfatados, mas sem distribuição.