Enquanto o governo federal corta verbas para incentivar os cientistas de base, algumas escolas tentam fazer a sua parte. Um colégio de Ribeirão Preto, no interior paulista, é selecionado para expor projeto em evento da Unesco, amanhã e sexta-feira (6), em Santos (SP). O projeto Lixo no Mar, desenvolvido por alunos do Ensino Fundamental do Colégio Marista Ribeirão Preto será apresentado no 1º Seminário Cultura Oceânica e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, promovido pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e Prefeitura de Santos, em parceria com Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Para diminuir o consumo de plástico no dia a dia, o projeto foi criado por estudantes do sexto ano do Marista, por meio do Projeto Anual Reciclasse, voltado à conscientização sobre os prejuízos desse material para o meio ambiente e vida marinha. Ao longo do primeiro semestre, os alunos pesquisaram sobre o assunto, realizaram debates e ações para conscientizar a comunidade escolar. O Cultura Oceânica, lançado pela Unesco para promover a conscientização e troca de conhecimentos sobre a relação entre o cotidiano e o oceano, se interessou pelo Lixo no Mar.

“Esse movimento veio ao encontro do que o Ocean Literacy defende, que é contar com a contribuição de todos para a preservação dos mares, mesmo que estejamos distantes do litoral”, explica a professora e coordenadora do projeto, Thaís Failache Ribeiro Pileggi. A professora foi convidada pela Unifesp, que acompanhou os trabalhos realizados pelos alunos no primeiro semestre de 2019. “Conhecemos diferentes iniciativas inovadoras e de qualidade alinhadas com os objetivos do nosso projeto e do programa”, diz Ronaldo Adriano Christofoletti, biólogo da Unifesp.

Uma das iniciativas corresponde às atividades que a equipe do Colégio Marista Ribeirão Preto vem desenvolvendo nos últimos anos, relacionadas às temáticas socioambientais e ensino com aprendizagem ativa, promovendo a cultura oceânica, acrescenta Christofoletti. O Lixo no Mar faz parte do Projeto de Intervenção Social, realizado entre os alunos maristas com propostas de aprendizagem que potencializam vivências em grupo e buscam transformar realidades. Os estudantes aprendem a analisar situações e buscar soluções para os problemas sociais encontrados.

Os projetos se transformam em ações compartilhadas entre alunos, em sala de aula, em casa ou até mesmo nas comunidades em que vivem. O evento de amanhã e sexta-feira, em Santos, contará com a presença de representantes de organizações públicas, privadas e setores governamentais que atuem na área de ensino e meio ambiente. Faz parte do projeto Maré de Ciência, desenvolvido pela Unifesp, Prefeitura de Santos e Unesco, e busca promover engajamento social e científico, além de impacto nas políticas públicas, com foco na Agenda 2030 e na Década dos Oceanos.