Não foi surpresa nenhuma a retirada da pauta de votações da Câmara dos Deputados da MP 814, que alterava regras do setor elétrico e possibilitava o projeto de privatização da Eletrobrás. Desde que surgiu a proposta do governo, no ano passado, analistas políticos e econômicos duvidavam da concretização do plano, que envolvia uma pulverização do controle da estatal, a capitalização da companhia e a descotização de usinas hidrelétricas. A explicação para a descrença não era econômica, mas política.

As muitas diretorias e superintendências das empresas do Sistema Eletrobrás são uma moeda de troca importante para parlamentares, governadores e prefeitos Brasil afora. No início do mês, nove governadores da região Nordeste assinaram uma carta endereçada ao presidente Michel Temer criticando o processo, alegando a importância do setor estratégico de energia e alertando para a insegurança energética e hídrica que a transferência para o controle privado traria aos consumidores da região do Rio São Francisco. O grupo reuniu tanto integrantes da base governista como da oposição, dogmaticamente contrários a qualquer privatização.

Além desses nobres objetivos, escondem-se motivos mais pragmáticos. Há décadas o controle da estatal é fatiado entre os partidos que dão apoio ao governo federal de plantão. Políticos mineiros, por exemplo, controlam Furnas, enquanto os nordestinos se dividem nos vários cargos da Chesf. O mesmo vale para Eletrosul, Itaipu e Eletronuclear, entre outras controladas.

A situação leva a um descontrole das subsidiárias por parte da holding. No início do ano, um importante consultor do setor de energia disse em reunião da Amcham que preferia um choque de gestão na empresa do que um improvável processo de privatização.

As sugestões do especialista passavam pelo compromisso de indicações de perfil técnico para os cargos de gerência, política de metas operacionais, centralização da gestão, melhora da governança na bolsa e profissionalização do conselho de administração.