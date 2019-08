Benefícios e atualização profissional são os itens que mais retém talentos nas empresas. Portanto, o salário não é mais o carro-chefe quando se trata da gestão de recursos humanos nas empresas. A composição de benefícios é um dos principais itens adotados para segurar profissionais, segundo pesquisa com 250 empresas em junho último feita pelo HR First Class e Safe Care, esta especializada em gestão integrada e auditoria do benefício saúde. O levantamento também apontou que para 58,8% dos entrevistados, benefícios e cursos de capacitação são igualmente importantes para manter os colaboradores nas companhias brasileiras.

Em segundo lugar vêm as gratificações e campanhas salariais, com 22,5% e 18,6%, respectivamente. Segundo Kátia de Boer, sócia diretora da Safe Care, a pesquisa mostra que as empresas estão mais atentas em buscar uma solução completa aos colaboradores. Entre eles, estão os convênios médicos, que integram a maioria dos pacotes oferecidos. “Os benefícios compõem as políticas de remuneração e, por isso, merecem atenção. A tendência é que as empresas prestem mais atenção ao melhor leque para que novos modelos sejam mais justos, assertivos e igualitários.”

Planos de saúde, por exemplo, devem contemplar a melhor rede de hospitais e laboratórios. Os colaboradores estão atentos a tudo isso, explica Boer. O conjunto de benefícios pode estar relacionado ao turnover. Na opinião dos entrevistados, o índice é maior no nível operacional. Cerca de 44,1% consideram que os colaboradores em funções técnicas são os que mais deixam a empresa em busca de outras oportunidades. Mesmo com esse índice, 50% dos entrevistados consideram que a taxa é pequena, seguida de 36,3% que consideram média e 13,7% que opinaram elevada.

Estudo da Benify com mais de 1 mil empregados e líderes de RH de 100 empresas confirma essa tendência entre profissionais de tecnologia. Eles dão preferência a empresas que trabalham com dois benefícios específicos: flexibilidade de horário e home office. A argentina BairesDev, com atuação no Brasil, comprova na prática a necessidade de oferecer essas vantagens a funcionários. “Temos uma política de trabalho flexível para que desenvolvedores permaneçam na companhia e talentos nos busquem para somar”, diz Damián Scalerandi, VP of Operations da BairesDev.

Com isso, a BairesDev consegue uma rotatividade de 8%, três vezes menor que a média do setor, segundo Scalerandi. Nos primeiros sete meses do ano, a empresa argentina contratou 88 desenvolvedores de software no Brasil e 327 em toda a América Latina. Novas vagas já estão abertas. A companhia apenas contrata talentos brasileiros para trabalhar como desenvolvedores, porém, não tem clientes por aqui. A prestação de serviços atende demandas de grandes empresas instaladas nos Estados Unidos e Europa.