Os seis principais candidatos a governar o Brasil, de 2009 a 2022, são favoráveis a promover um avanço na tributação indireta – uma das mais perversas, por taxar igualmente ricos, remediados e pobres. Esses tributos federais (Cofins, PIS, IPI e sobre Importação), estadual (ICMS) e municipal (ISS), que incidem sobre bens e serviços, respondem por cerca da metade da elevada carga tributária no País – ao redor de 33% do Produto Interno Bruto (PIB) –, tornando o nosso sistema regressivo. Pobres e trabalhadores são mais onerados, enquanto a tributação sobre renda e patrimônio é baixa – o contrário do praticado nos países desenvolvidos.

Os presidenciáveis Lula (PT), Geraldo Alckmin (PSDB), Bolsonaro (PSL), Marina (Rede) e Meireles (MDB) assumem disposição em trabalhar nos próximos quatro anos pela unificação dos tributos indiretos em apenas um – o Imposto sobre Valor Agregado (IVA). “A necessidade de uma reforma tributária parece consenso. A unificação de tributos indiretos é uma ideia muito atraente e correta do ponto de vista técnico, mas esbarra no próprio federalismo brasileiro”, afirma André Granato, analista da Factual Informação e Análise, parceria da GO Associados.

Motivos para fazer a reforma tributária, começando pelos tributos indiretos – incidem sobre os produtos e serviços que as pessoas consomem, são cobrados de produtores e comerciantes, porém atingem indiretamente os consumidores, pois são repassados para os preços de mercadorias e serviços –, não faltam. Mas o motivo pelo qual a mudança é difícil de ser implementada também é antiga: a divisão desse bolo tributário, do qual o ICMS é o mais relevante, há anos gera conflito entre as três esferas do governo: federal, estaduais e municipais.

Principal fonte de receitas próprias dos governos estaduais, o ICMS é um tributo de competência dos governadores (que têm o direito constitucional de legislar sobre alíquotas e bases tributáveis do imposto), e representa quase 21% do PIB. Isso, por si só, justifica a disputa entre as três esferas de governo por essa relevante fonte de receitas. A crise fiscal que assola cada vez mais unidades da federação só enfatiza a posição defensiva de governos estaduais em rejeitar a ideia de misturar sua “galinha dos ovos de ouro” com outros tributos, para depois receber a sua fatia.

De acordo com Granado, com exceção de Bolsonaro e Meireles, os demais (Lula, Ciro, Marina e Alckmin) propõem a tributação de lucros e dividendos, seguindo tendência dos EUA, além de introduzir a incidência na distribuição de dividendos. Ciro e Marina também querem onerar mais as altas rendas com a tributação de heranças; e Lula, com a taxação de grandes fortunas, que está prevista na Constituição de 1988 e até hoje não saiu do papel. Bolsonaro é contra o imposto sobre grandes fortunas, e Lula quer ampliar o limite de isenção para o Imposto de Renda.