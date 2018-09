A cada três meses, os dados oficiais do IBGE apenas comprovam uma situação que os brasileiros observam no seu cotidiano ou acompanham pelos meios de comunicação: o país está andando de lado e não aparece nenhum sinal vindo do governo federal de plantão ou dos postulantes ao cargo de que uma reviravolta se aproxime. Pegando carona nos slogans e jingles de campanha, o brasileiro quer ser feliz de novo e tem tudo para virar o jogo, mas não sabe se chama o ex-ministro da Fazenda ou se pergunta lá no posto Ipiranga.

A evolução do PIB acumulado nos últimos 12 meses passa por uma semiestagnação desde o último trimestre de 2017: crescemos 1% entre outubro e dezembro, 1,3% entre janeiro e março e 1,4% entre abril e junho. Para uma economia que custa a ganhar velocidade, a paralisação dos caminhoneiros em maio praticamente eliminou qualquer esperança de retomada consistente. Na análise apenas do desempenho do segundo trimestre de 2018 ante o período imediatamente anterior, só o segmento de serviços mostrou alguma reação (+0,3%), além do sempre voraz consumo do próprio governo (0,5%).

A falta de perspectiva se tornou um padrão. Prova disso é que a FGV já em até um índice de incerteza da economia (IIE-Br), que se manteve em agosto num nível considerado elevado pelo sexto mês seguido. Além das próprias dúvidas internas sobre a duração e a magnitude do ajuste fiscal (ampliadas pela disputa eleitoral), a recente crise da lira turca trouxe o componente cambial e o consequente temor de impacto inflacionário para a montagem dos cenários macroeconômicos.

Nesse clima de desconfiança, ninguém consegue vislumbrar que Brasil pode sair das urnas em outubro. Enquanto isso, a máquina de gerar ineficiências está ligada. O Instituto Fiscal Independente do Senado projetou em seu último relatório déficits primários constantes até pelo menos 2022, fim da margem fiscal em 2023 e relação dívida bruta/PIB de ao menos 84% em 2024. Soluções fáceis cabem perfeitamente em planos de governo, mas precisam ser confrontadas pela frieza dos números.