As campanhas para presidente, governadores, senadores e deputados já começaram e as eleições estão próximas. É uma nova oportunidade que o eleitor terá para indicar representantes no estado e o rumo que deseja para a nação. Portanto, é fundamental a escolha de um candidato comprometido com reformas, com articulação e habilidade política, liderança, sobriedade e a capacidade de dialogar nesses tempos de crise, em que mudanças profundas são necessárias.

Candidatos a governador e a presidente terão o desafio de convencer os eleitores de que serão austeros nos gastos, mas sem prejudicar investimentos, promovendo crescimento e emprego. Sem essa perspectiva, não há como vislumbrar saída do marasmo econômico, dando esperança a milhões de desempregados no País. As preocupações dos candidatos aos governos estadual e federal são diversas, mas entre as mais importantes está o comprometimento de cada um com reformas fiscais para garantir o equilíbrio das contas públicas.

Candidatos eleitos serão responsáveis por reorganizar os estados e reequilibrar seus orçamentos, além de realizar reformas previdenciária, política e tributária. A reorganização das contas públicas visando reduzir seu tamanho e buscar eficiência. A reforma da previdência decorre do envelhecimento acelerado da população, os quais implicam desequilíbrio fiscal crescente ao longo do tempo. Em função disso, é necessário ampliar o tempo de contribuição e os limites de idade, de forma justa, para reduzir os gastos dos governos e os benefícios/privilégios dos funcionários públicos.

A reforma tributária para ampliar arrecadação, melhorando o atual contencioso tributário, evitando ações sem fim e facilitando a recuperação desses créditos. Por meio da implantação de formas alternativas de solução de disputas, é possível agilizar a cobrança de tributos e a busca de novos modelos de cobrança que oferecem retorno e colaborem para diminuir litigiosidade. Também terão de fazer com que o Executivo, o Legislativo e o Judiciário trabalhem em harmonia, possibilitando a estabilidade política e o crescimento econômico sustentável.

O sombrio cenário atual de estados e da federação, com sérias dificuldades para se recuperar de uma das maiores crises política e social dos últimos tempos, levará os próximos mandatários à árdua tarefa de combater os problemas administrativos e financeiros, principalmente em razão da elevação das despesas. Terão a missão de criar alternativas capazes de melhorar a vida da população, que já anda tão desiludida com os políticos, pois não tem acesso aos serviços públicos essenciais e convive com escândalos da corrupção, entranhada nos governos. Diante de tudo isso, a palavra de ordem dos candidatos tem que ser mudança. Mudar para viabilizar reformas e uma agenda econômica nos parlamentos estaduais e no Congresso.

Espera-se que as reformas resulte em guinada na trajetória crescente dos gastos, proporcionando aumento da arrecadação e retomada vigorosa de investimentos em infraestrutura, a chave para o crescimento sustentável. Em suma, fica a esperança por um voto consciente que promova uma “vassourada” nos que estão no poder há tempo, mas que nada fizeram para mudar a situação caótica. Nunca é demais lembrar que uma boa governança, transparência e seriedade são atributos que contribuirão muito para uma política social justa, almejando a construção sólida de um país melhor para todos.

Cláudio Sá Leitão é conselheiro pelo IBGC e sócio da Sá Leitão Auditores

claudio@saleitao.com.br