O universo blockchain abre várias portas no mercado de trabalho, ingressando no modelo econômico moderno, dando oportunidades e gerando empregos para aqueles que desejam atuar no meio. A conclusão é de Rodrigo Pimenta, CEO da Hubchain Technologies. São dez 10 profissões que terão oportunidades relacionadas ao universo blockchain, resultando da emergência de novas tecnologias e aquecem com velocidade uma nova safra de necessidade e nível de profissionais. Esse contexto também decorre da extinção, nos próximos anos, de diversas profissões. Na França, os empregos em bancos já caíram 40% e devem desaparecer até 2050.

“O impacto de uma nova tecnologia sempre causa grandes transformações nos mais diversos setores, ainda mais quando o assunto é mercado de trabalho. Novas gerações de profissionais acabam tendo que se adaptar ao contexto trazido pela era digital”, observa Pimenta, autor de publicação de Inteligência Artificial e Algoritmos Genéticos. Segundo ele, a profissão mais promissora será a de analista DevOp Blockchain – profissional com visão de implementar blockchain desde protótipo, infraestrutura, frontend, backend e integrações.

Ainda de acordo com o CEO da Hubchain Technologies, a segunda profissão com chances de decolar nos novos tempos é a de cientista de Dados Blockchain: responsável por entender a estrutura desnormalizada de origem blockchain, tornando-a em estrutura de dados normalizada, garantindo sua integridade pela validação dos blocos , criptografia e verificação de integridade das árvores merkle. Em seguida vem o arquiteto de Sistemas Blockchain – especialista em criar e aconselhar o não uso de tecnologia blockchain, conforme a necessidade do negócio.

Outro profissional desse universo é o contador para Ativos Blockchain/DLT, habilitado em validar ou emitir todos os documentos contábeis, baseando em notação de contabilidade financeira em blockchain para uma firma do setor. O auditor/perito em Ativos Blockchain/DLT validará e emitirá documentos contábeis, baseando em notação de contabilidade financeira em blockchain para firma de auditoria/perícia. Existirá ainda o analista de Infra IoT Blockchain (Internet das Coisas): especialista habilitado na disponibilização de infraestrutura cabeada, 3G/4G e wifi.

As demais profissões do futuro são analista de Governança Empresas com Blockchain/DLT (mitigar riscos, tendo como um dos pilares tecnológicos o blockchain em seu negócio), analista de Compliance Empresas com Blockchain/DLT (garantir práticas de acordo com a legislação), consultor Blockchain para Negócios (encontrar oportunidades e parceiros para otimizar custo e investimento) e gestor de Fundos Tokenized/CriptoAtivos (opera na área de bolsa de valores/trading/funding, com foco em Token/CriptoAtivos, sendo conhecedor da legislação).