Uma das principais promessas de campanha do presidente Jair Bolsonaro (PSL), de não repetir seus antecessores em várias coisas, inclusive em não disputar a reeleição. A promessa, no entanto, durou pouco.

Na última quinta-feira (20), ele admitiu a possibilidade de ser candidato a um segundo mandato. “Se não tiver uma boa reforma política e se o povo quiser, estamos aí para continuar mais quatro anos”, disse o presidente após participar da Marcha para Jesus, evento evangélico realizado na zona norte da capital paulista, conforme descreveu a oficial Agência Brasil.

Foi a primeira vez, desde sua eleição, que Bolsonaro falou sobre o tema de forma explícita. E o presidente, que desde a posse vive envolto em conflitos internos, enfrenta queda em sua popularidade, dificuldades na aprovação de reformas e retomada da economia, escolheu uma parte fiel de seu eleitorado para fazer o anúncio de que, como seus antecessores na Presidência da República, tem um projeto de poder – apesar de todo o esforço feito até agora para tentar esconder a sua verdadeira intenção.

Manobrista de palavras, Bolsonaro disse no palanque da 27ª edição da Marcha Para Jesus, na capital paulista, que abriria mão da reeleição se o Brasil passar por uma séria reforma política. "Agora, se não tiver uma boa reforma política e o povo quiser, estamos aí para continuar mais quatro anos", afirmou.

A condição colocada pelo presidente para manter sua palavra e não se candidatar dentro de pouco mais de três anos à recondução do cargo, é o mesmo que dizer: serei candidato. O próprio Bolsonaro, depois de algumas décadas na vida de congressista e, agora, como governo, sabe da dificuldade de aprovar uma reforma da Constituição. Mais ainda a mais polêmica de todas, que só passou por alguns remendos até agora: a do sistema político e eleitoral do Brasil. Os próprios parlamentares são os mais resistentes, pois seriam diretamente atingidos em seus privilégios.

Na obsessão de querer se diferenciar da “velha política”, Bolsonaro revela ser cada vez mais um político tradicional.