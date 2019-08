Há políticos e políticos. Uns representam o anseio sagrado da sociedade e outros fazem disso bafejo da própria vaidade”. Enquanto a maledicência da perseguição e da ignorância mal intencionada sobre a economia do Amazonas persiste na mídia do Sudeste, e agora no Planalto Central, por aqui seguimos fazendo o dever de casa. trabalhando fortemente para assegurar nosso direito de empreender, inscrito na Constituição Federal, numa região remota, sem conexão rodoviária, com balizamento e drenagem precários das hidrovias e, por consequência, uma logística onerosa e improvisada. Apesar disso, diz a Receita, somos um dos 8 estados da Federação que ajuda o país a ajudar os demais. Não somos problema fiscal para o Brasil, somos, na verdade, parte robusta das soluções de que o Brasil precisa para empinar sua economia. E Manaus só é longe por conta do descaso federal com nossa infraestrutura. Longe é a China, porém mais eficiente, posto que entrega qualquer produto, similar ao que produzimos em Manaus, no Porto de Santos, duas vezes mais rápido em relação ao tempo de Manaus para o mesmo destino.

Arquimedes engasgaria...

E que Aritmética é esta que nos acusa de onerar R$300 mil por emprego gerado no Polo Industrial de Manaus? Qual é o dividendo e qual o divisor que alcance a insensatez deste resultado? A União, na verdade, não gasta um centavo com as empresas instaladas em Manaus. Pelo contrário, recolhe para seus cofres mais de 50% da riqueza que produzimos nas empresas. Em 2018, recolhemos R$14,5 bilhões em impostos e recebemos apenas 30% disso nas contrapartidas federais. Quantos empregos geramos nos estados vizinhos que fornecem insumos, serviços, produtos agrícolas, da pecuária, da piscicultura regional? Quantos empregos geramos em São Paulo, numa planta industrial que fornece partes e peças para Manaus, a partir de investimentos que são equivalentes a 3 ZFMs em termos de valor. Ou seja, três vezes mais empregos gerados diretamente em relação a Manaus. Alegar um custo fictício mal-intencionado de R$300 mil/por emprego, significa um desconhecimento inaceitável, e a suposição equivocada de que as empresas aqui instaladas migrariam para o Sudeste, onde o custo fiscal é insuportável. E o Paraguai seria a lógica mais inteligente. É essa a proposição?

Muita pirotecnia e pouco compromisso

E quem disse que a MotoHonda deve sair de Manaus e ir para o Sudeste está com propósitos obscuros. Aqui a MotoHonda, a maior fábrica de motocicletas do mundo, é também o orgulho deste modelo de acertos. Ao gerar emprego para 5, 6, 7 mil colaboradores, ela impede diretamente que eles e suas famílias busquem na utilização da floresta o sustento de 300, 400 mil pessoas. Esse é o diferencial de quem opera com sustentabilidade e está aqui há quase 50 anos. Que o Brasil aplique um percentual de 5% de nossas receitas para a infraestrutura competitiva pois estamos mais perto da América Central e do Norte, e do Oceano Pacífico que o Sudeste brasileiro. O nome disso é gestão estratégica.

O Congresso, porém, já nos reconheceu

Vemos com muita expectativa que o Congresso Nacional, com raras e estranhas exceções, reconhece nosso direito e nossos acertos socioambiental e econômico em nível regional e nacional. Foi assim em 2014, quando aplaudiu, praticamente por unanimidade, nossa economia e nos conferiu 50 anos de evolução. Não nos interessa fabricar intrigas, interessa, sim, debater o interesse maior do Brasil, como fizemos recentemente em Manaus, debatendo num Seminário sobre Reforma Tributária, com renomadas autoridades jurídicas, fiscais e econômicas a inserção da ZFM na economia nacional dentro de relevantes e transparentes compromissos de brasilidade.