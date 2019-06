Temos buscado o debate sobre os acertos e paradoxos da economia do Amazonas e seus benefícios para a Amazônia Ocidental, área sob gestão fiscal da Suframa, alcançando os estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima, além da inclusão do Amapá. Nosso desafio nacional é demonstrar que transformamos a contrapartida fiscal de 8,5% da renúncia fiscal do Brasil em geração de empregos, oportunidades e saídas para a região e para o país. Queremos mostrar ao contribuinte brasileiro o tamanho de nossa contrapartida fiscal utilizada com transparência e competência pela ZFM. Queremos com isso integrar o Amazonas no Sumário de uma nova política industrial que seja competitiva e agregue valor aos movimentos da Indústria nacional de promover a inovação científica e tecnológica numa perspectiva socioambiental de sustentabilidade como fazemos há 52 anos.



Postos de trabalho

Nesse período, nos tornamos especialistas em gerar emprego em todo o país. Precisamos, urgentemente, na sequência da afirmação da efetividade da ZFM, seus impactos positivos na região e as oportunidades que são oferecidas, estimar a quantidade de postos de trabalho que nossa economia oferece ao longo de sua cadeira produtiva e de distribuição. Os números são nosso calcanhar de Aquiles mas também podem ser nossa redenção. Este cálculo não foi o escopo principal dos Estudos da Fundação Getúlio Vargas mas seus cenários de acertos sugerem que essa tarefa seja materializada urgentemente.



Somar não substituir

Afinal, embora trabalhemos muito sem fazer barulho a hora exige que a Mulher de César, além de séria, saiba mostrar o rigor coerente de sua conduta. A proposta Dubai do governo federal, essencialmente equivocada pois equaliza a vida de quem vive no deserto e na floresta. Entretanto, ela será benvinda na medida em que suas propostas de diversificação da economia venham se somar ao fortalecimento do Polo Industrial de Manaus. Nunca para substituÍ-lo.



Empregos para o Brasil



Importa entrar na cruzada nacional de combate ao desemprego. Quantos empregos são gerados em Rondônia, Roraima, Acre, Ceará, Paraná e Santa Catarina – para citar alguns fornecedores de alimentos dos 80% que consumimos - quando esses estados, reconhecidamente, nos oferecem peixe de cativeiro, farinha, goma, frango, carne processada em forma de embutidos, linguiça, presunto, etc., muito apreciados em nossa região? As empresas instaladas na Grande São Paulo, por sua vez, que fornecem insumos industriais para o Polo Industrial de Manaus, segundo dados da Suframa, representam um volume de investimentos equivalente a 3 polos industriais de Manaus. Não é exagero estimar que essas plantas industriais gerem três vezes mais empregos que o Distrito Industrial de Manaus.



Riqueza aqui gerada aqui deve ser aplicada



E por falar em Suframa, seguimos recolhendo as taxas que nos cobram por serviços cotidianos. Este volume de recursos mais aqueles que as empresas de Informática recolhem, precisam ficar na região. Nós já sabemos o que fazer com eles. A mesma estratégia do Programa Norte Competitivo, pago pelas entidades só setor produtivo há cinco anos, visando assegurar infraestrutura competitiva para a região. No fim das contas financiamos o Programa Arco Norte, construindo portos e outras estruturas para escoar a soja do agronegócio e desafogar os portos do Sudeste e Sul. Recursos, portanto, temos para tornar competitiva a economia do Amazonas e da Amazônia Ocidental. Basta gerenciar a riqueza aqui produzida aplicando nas demandas de infraestrutura da nossa região. O resto a gente sabe fazer.



Proposta amazônica da Reforma Fiscal



Temos insistido numa proposta do Amazonas e da Suframa, sob coordenação dos gestores públicos locais para a Reforma Fiscal dentro do espírito constitucional. Queremos somar mas não atrapalhar. Cada um em seu quadrado e atribuição, no contexto colaborativo e solidário em nome de nossa gente, e da prosperidade geral. Há mais de meio século buscamos adensar, diversificar e regionalizar os benefícios de nossa atividade produtiva. Entretanto, em vez de usar parte dos recursos em infraestrutura competitiva fomos transformado em exportadores líquidos de recursos.



CIEAM 40 anos



Esta trajetória que demonstra os acertos de nossa contrapartida fiscal tem memória de luta e heroísmo de nossos pioneiros. No próximo mês de agosto de 2019 estaremos completando 40 anos. Filosoficamente, dizem os pensadores, a vida começa aos 40 anos. Cumpre-nos o honroso dever de resgatar a figura e o legado de dois pioneiros e semeadores de esperança e confiança num futuro melhor, próspero e fraterno, a quem devemos o exemplo institucional e estratégico de agir na defesa das empresas associadas através do fortalecimento corporativo nas entidades de classe. Por isso, aqui prestamos duas homenagens a figuras representativas do pioneirismo e empreendedorismo na Amazônia.



Mario Guerreiro e Moysés Israel



Estamos falando de Mario Expedito Guerreiro, empresário, visionário, fundador do Centro da Indústria do Estado do Amazonas e do saudoso empreendedor e fundador da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, Moysés Benarrós Israel. A eles devemos os testemunhos recentes mais arrojados de nossa História. Antes de partir, Dr. Moysés estava formando parcerias com a Boeing e o Centro Tecnológico da Aeronáutica, de São José dos Campos, para plantar em áreas de várzea ou degradadas o pinhão-manso, uma oleaginosa amazônica com mil e uma utilidade cosmética, medicinal e especialmente energética. Ele se aproximou de executivos da Boeing porque pesquisas desenvolvidas em Israel confirmaram que o pinhão manso era a espécie mais adequada para produzir biodiesel que abastecessem aviões de caça que, por sua natureza emergencial, não podem ser desligados.



Fé, força e foco!!!



Lúcido e atento ao momento presente, Dr. Mario Guerreiro defende a necessidade de resgatar o projeto do jovem empreendedor, Eliezer Baptista dos anos 70. Foi ele que procedeu a um levantamento das riquezas minerais de nossa região com o Projeto RADAM, uma fonte inesgotável de consulta para quem quiser empreender na província mineral imensurável da Amazônia. Dr. Mario sugere que, com inovação tecnológica avançada, o novo projeto Radam faça a ressonância magnética de nossa biodiversidade, mapeando as riquezas de que a Humanidade precisa, em termos de alimentos alternativos, dermocosméticos, fitoterápicos e Indústria da química fina. São ensaios de uma nova economia sugeridas por quem nos legou a teimosia empreendedora. E é disso que precisamos e não precisamos que ninguém nos venha ensinar como é que faz.



Chega de proibicionismo!



Chega de encarar nossas florestas como os indianos encaram suas vacas sagradas. Sem ferir a Lei precisamos manejar nossas espécies com alto valor agregado. Em vez de manter intocado 95% o Código Florestal nos permite explorar 20% da cobertura vegetal. Com inteligência, claro, só assim sabemos fazer. Estamos gerando riqueza numa Indústria sem chaminés há mais de meio século. E de quebra protegemos a floresta com aplausos da ONU, OMC e UNIÃO EUROPEIA, ajudando o mundo a respirar melhor e compartilhando água com reservatórios do Sudeste. Estamos falando de serviços ambientais, de compromisso com o clima, recursos hídricos, abastecimento de reservatórios do Sudeste graças aos aquíferos amazônicos. PIB Verde, nova concepção de riqueza socioambiental e econômica.



Em nome dos Direitos Constitucionais



As batalhas seguiremos vencendo, pois a guerra é incessante. É hora de protagonismo civil. Em nome da Lei e dos direitos que ela assegura, vamos brigar pela autonomia administrativa e financeira da Suframa, transformando seu Conselho de Administração em lócus exclusivo de decisão de nossos projetos, embaraços e conquistas. Chega de passar o pires das decisões que nos competem em Brasília. Sabemos e queremos formular e encaminhar nossas questões, PPB à frente. O Projeto Dubai já estaria em curso, pois fomos todos nós que o desenhamos. A proibição e o confisco permanente impediram que nossa gente fosse a prioridade dos benefícios que esse confisco vetou.



Programa de Estado



Não tememos o esvaziamento da ZFM, este acerto fiscal, o maior da História da República, é coisa de milico, no melhor sentido que esta ironia quer significar. Trata-se de um programa estratégico de Estado, constitucionalmente abençoado. Não é projeto de governo pra reeleger governo. É o futuro da Nação que lhe da sustento. Os estudos da FGV demonstraram que a contrapartida fiscal do Amazonas - 8,5% do bolo fiscal nacional, para os estados da Amazônia Ocidental, mais o Estado do Amapá - tem tantos impactos positivos, efetividade e oportunidades, sem precedentes na memória nacional. E basta folhear o portal da Receita Federal onde se demonstra que Manaus não é um paraíso fiscal como insinuam, é, na verdade, um verdadeiro paraíso do Fisco.



Dados da Receita



Um dado curioso, dos R$14.548.650.009 recolhidos pelo Amazonas aos cofres federais em 2018, pagamos 50% da arrecadação federal no Norte do país. Quanto recebemos de volta nas partilhas constitucionais. Menos de R$ 4 bilhões no mesmo período. Quanto, porém, gerou a Suframa e gerou a Infraero de receitas oriundas da ZFM. Quantas empresas não incentivadas foram atraídas pelas empresas do Polo Industrial de Manaus e pagam todos os impostos que a União impõem? Essa conta e os empregos que essas empresas geram precisam ser contabilizados neste festival de benefícios que geramos ao Brasil.



Paraíso do Fisco



Aqui funciona a 3ª maior unidade administrativa – alfândega – da Receita, em movimentação de cargas e a 4ª Alfândega no recolhimento de impostos, contribuições federais e taxas, registrados nas contas do Tesouro Nacional. Abrir essa caixa é promessa de conduzir a ZFM ao posto de a mais generosa movimentação fiscal a favor do país, da geração de empregos e oportunidades. Fomos ensinados que a Indústria automobilística, de fumos e bebidas alcoólicas, tidas como contribuintes robustos de impostos como o IPI, recolheram juntas, em 2018, R$11.969.444.716, enquanto o Amazonas recolheu naquele mesmo ano R$ 14.548.650.009. Ora, o IPI na ZFM tem o regime de suspensão. Com posterior isenção na entrada, sejam produtos estrangeiros ou nacionais e na saída destes a isenção. Isso significa que, a despeito da isenção, a ZFM provoca a arrecadação do IPI por parte de uma multidão de empresas atraídas para Manaus.



Protagonismo civil



São informações de conhecimento público. E são informações que descrevem nossos acertos. É hora de protagonismo, de autonomia administrativa e financeira da Suframa, de cuidarmos de nossa vida – no contexto da segurança jurídica constitucional de que dispomos - com um programa de desenvolvimento economicamente viável, politicamente autônomo, ambientalmente sustentável e socialmente justo, como exortou o saudoso professor Samuel Benchimol, pensador e empreendedor da Amazônia.



(*) Presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas.

Manaus, junho 2019