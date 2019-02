Os brasileiros confiam mais na Igreja (34,3%) e no Corpo de Bombeiros (19,7%) que na Justiça (9,8%), Polícia (4,1%), governo (2,4%), Congresso Nacional (1%) e partidos políticos (0,2%). O termômetro foi divulgado ontem em pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes (CNT-MDA), a primeira realizada após a posse do presidente Jair Bolsonaro (PSL). As Forças Armadas, que ano passado encabeçavam a lista da confiança da população, ficou em terceiro lugar no ranking, com 16% da preferência dos entrevistados. Já a Imprensa, sexta colocada, com 3,7%, ficou à frente do governo, Congresso Nacional e partidos.

A pesquisa CNT/MDA indica discrepância entre as prioridades do governo Bolsonaro e o que os brasileiros consideram desafios do Brasil para a administração federal atual. Segurança (34,4%), combate à corrupção (29,2%) e “economia” (14,3%), as três prioridades do mandato dos inquilinos do Palácio do Planalto, ficaram em segundo, quarto e sexto lugares, respectivamente. No topo dos desafios ficou a saúde (42,3%), a educação vem em terceiro (31,6%) e o emprego em quinto, com 23,7%. O combate à pobreza, longe do programa do governo, é o sétimo desafio (13,3%).

Se é melhor confiar em Deus e no Corpo de Bombeiros, no lugar da Justiça, da Polícia, do governo e dos políticos, e a maior preocupação está no atendimento a necessidades básicas como o atendimento à saúde, segurança, educação e emprego, não por acaso, questões relevantes para o País, hoje e no futuro, como meio ambiente (1,5%), saneamento (1,5%), energia (0,9%) e transporte (0,8%) ficaram no final da lista do que a população atribui como prioridades para o governo Bolsonaro. É um triste retrado do Brasil atual.

A relação dos brasileiros com tecnologia, outro recorte da pesquisa, também trouxe uma radiografia do uso de celular/smartphone. Acessar as redes sociais é a finalidade principal, com 82% das resposta, contra 27% que buscam notícias. Em segundo lugar na utilidade dada pelos brasileiros aos aparelhos de celular é a ligação por Whats App (55,5%), acima dos 48,9% que fazem telefonemas por linha comum. Tirar fotografia (18%), acessar emails (17%) e jogos e outros meios de entretenimento (11,8%), são os usos menos importantes.

Bahia, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Acre e Amapá são os lanterninhas no Índice Nacional de Atratividade do Mercado Livre para Fontes Limpas de Energia, da FDR Energia, empresa de comercialização de eletricidade do Grupo FDR. Esses estados ficaram abaixo da média geral, de 0,556. Bahia e Rio Grande do Sul alcançaram 0,510, classificação de boa viabilidade de migração do mercado cativo para o ambiente de contratação livre. Rio Grande do Norte (0,496) e Acre (0,487) alcançaram viabilidade moderada e o Amapá (0,387), foi o único com baixa viabilidade.