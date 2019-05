A exigência pelo melhor desempenho possível no ambiente do trabalho pode levar executivos e funcionários a buscarem formas de se manterem estimulados para exercerem suas funções. Os caminhos escolhidos em boa parte dos casos podem levar ao uso de antidepressivos, psicotrópicos, ao abuso do álcool e outros tipos de prazeres compensatórios, como jogos, compras e até mesmo exercícios físicos. A afirmação é do diretor técnico da Clínica Greenwood, psiquiatra e psicoterapeuta Cirilo Tissot, médico com mais de trinta anos de experiência no tratamento de compulsões, dependência química e outros vícios.

“Para abordar este assunto é preciso se atentar a um fato que muito ocorre em todo o mundo, mas principalmente no Brasil. Há um excesso de valorização da identidade pessoal que se apresenta a uma sociedade na qual assuntos profissionais são muito relevantes. Algo que chega até ser da própria cultura do país: o nome da pessoa e a sua profissão constituem parte de sua identidade e de suas relações sociais”, afirma Tissot. “Este é um processo que se estende ao ambiente do trabalho porque será praticamente o único fator relevante nas relações de trabalho”, acrescenta.

Se o trabalho se transforma num ambiente de insatisfação, o executivo busca por algo que o faça conseguir melhor desempenho, ter memória mais ativa, raciocínio mais ágil e rápido, bem como maior atenção. Para o diretor técnico da Clínica Greenwood, este ambiente competitivo, em que o funcionário ou executivo precisa sempre demonstrar os melhores resultados, pode colocar uma pessoa numa contínua necessidade de melhorar a performance. “E existem também os que não enxergam uma razão de ser no trabalho. Sem isso, há dificuldades em se motivar para o que faz.”

Por acreditar que está falhando, não ver motivação no trabalho e nem na equipe com que trabalha, o funcionário chega a pensar que está deprimido. “Este é o momento que a pessoa pode recorrer ao uso de drogas, álcool, antidepressivos ou mesmo abusar do álcool. É provável que um funcionário, por melhor que seja, busque por antidepressivos ao receber críticas pelo trabalho, sentir-se pressionado e inferiorizado em relação aos demais”, explica o psiquiatra. “As pessoas gostariam de ter uma espécie de pílula da felicidade para que se tivesse um ambiente de pura satisfação.”

Embora seja comum o uso de psicoativos no ambiente corporativo, Tissot reforça a necessidade de pensar quais as condições de saúde e qualidade de vida da pessoa no ambiente de trabalho as quais levam ao consumo de drogas para justamente superar o problema. “Aparentemente, se o executivo estiver produzindo resultados, a empresa pode não se importar e, digo mais, a sociedade pensa da mesma maneira e não deseja responsabilizar empresas pela situação do funcionário. Infelizmente, prevalece o valor da competição, do máximo da obtenção de resultados”, conclui.