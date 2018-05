Na tentativa de começar a semana com uma luz no fim da estrada – o enfraquecimento do movimento de caminhoneiros e empresas de transportes –, o governo Temer (MDB) ativou o arsenal administrativo, jurídico e policial possível para “desmobilizar” a greve que já teria causado prejuízo de R$ 31 bilhões. Dos quais, R$ 10 bilhões da iniciativa privada e R$ 21 bilhões aos cofres públicos em tributos que deixarão de ser recolhidos e subsídios do Tesouro Nacional à Petrobras para conter aumentos diários. Foi aberta investigação dos principais líderes dos caminheiros pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Dentre eles, os dois principais líderes do movimento: o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Autônomos (CNTA), Diumar Bueno, e o presidente da Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam), José da Fonseca Lopes, bem como outras entidades dos trabalhadores. Segundo a Agência Estado, a investigação aberta pelo Cade abrange entidades que representam as empresas transportadoras, além de associações ligadas a estas companhias. Uma delas é a Federação das Empresas de Transporte de Carga do Estado de São Paulo (Fetcesp).

A Fetcesp produziu vídeo em maio de 2017, citando consequências de uma paralisação – que no quinto dia sem caminhões, o Brasil enfrentaria uma situação de caos. Por meio da assessoria de imprensa, o Cade diz não ser possível afirmar se o vídeo fará ou não parte da investigação. Quando o material foi lançado, o presidente da Fetcesp, Flávio Benatti, explicou que o objetivo era chamar atenção da sociedade para a importância do setor. “Muitos reclamam da circulação de caminhões, mas se esquecem da importância do transporte rodoviário de cargas”, disse à época.

A nota divulgada ontem pelo Cade diz que “constituem infração à ordem econômica os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir efeito de “limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa”, além de “exercer de forma abusiva posição dominante”. Conforme o órgão, caracteriza infração “destruir, inutilizar ou açambarcar matérias-primas, produtos intermediários ou acabados, e destruir, inutilizar ou dificultar a operação de equipamentos destinados a produzi-los, distribuí-los ou transportá-los”.

Caso configurado o ilícito concorrencial, a prática pode sujeitar as empresas responsáveis à pena de multa de 0,1% a 20% do valor do faturamento bruto, no último exercício anterior à instauração do processo administrativo. Em se tratando de pessoas físicas, a sanção pode ir de R$ 50 mil a R$ 2 bilhões. A legislação prevê ainda aos infratores diversas sanções, como por exemplo a imposição de proibição de contratar com instituições financeiras oficiais e participar de licitação, a recomendação para que não seja concedido parcelamento de tributos federais ou incentivos fiscais.