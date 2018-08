Muito de passagem, os candidatos à Presidência da República têm citado a importância do setor de turismo brasileiro para a criação de empregos e a atração de divisas para as contas externas, mas nenhum deles ainda se atreveu a colocar o setor como estratégico para o desenvolvimento do País. Nem mesmo a realização de grandes eventos esportivos como Copa do Mundo e jogos Olímpicos num curto espaço de tempo foi suficiente para acordar as autoridades para as oportunidades desperdiçadas. E já corremos o risco real de perder a liderança na região para a atração de turistas, que sempre dividimos com a Argentina.

O Chile, a Colômbia e o Peru despontam como potências turísticas exatamente porque se organizam, estabelecem metas e cobram resultados para esse fim. O exemplo mais acabado é o chileno, que aprovou uma legislação específica em 2010 e encaminhou reformas modernizantes no ano passado. A melhora no ambiente econômico foi aliada aos incentivos à formação profissional universitária e técnica, a um programa bem sucedido de promoção externa e a avanços na infraestrutura.

O resultado foi que o país saiu de um patamar de 2,8 milhões de turistas estrangeiros em 2010 para 6,4 milhões no ano passado, segundo dados da Organização Mundial de Turismo, quase empatando com 6,7 milhões na Argentina e os 6,6 milhões do Brasil. A Colômbia tem um plano de alcançar 10 milhões de visitantes em poucos anos, dos seus atuais 4 milhões de turistas, muito por conta do fim dos conflitos com os guerrilheiros das Farc que traziam uma aura de insegurança permanente. O Peru também está no patamar dos 4 milhões de visitantes e cresce a taxas de 8% ao ano.

As entidades ligadas ao turismo brasileiro já prepararam uma cartilha para os presidenciáveis, na tentativa de cobrar planos específicos para um setor que representa 6% do PIB, gera 2,9 milhões de empregos e atrai 2,3% das divisas estrangeiras. Investimentos em capacitação educacional e na mobilidade urbana, redução da burocracia e melhora na segurança pública estão entre as propostas.