Embora a campanha para o primeiro turno da corrida presidencial e eleição dos governos estaduais, além de senadores, deputados federais e estaduais, já tenha começado, a expectativa continua voltada ao imbróglio principal dessas eleições: o ex-presidente Lula poderá ou não ser o candidato do PT? A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, já apresentou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a impugnação da candidatura Lula registrada no TSE na última semana, e agora cabe ao ministro Luis Roberto Barroso, vice-presidente do Tribunal e relator do pedido de registro, aceitar ou não o questionamento feito por Dodge.

Enquanto essa decisão não vem – e não deve ser nesta semana –, a divulgação de duas pesquisas de intenção de votos dará ao País um panorama atualizado do atual cenário eleitoral, após o registro das 13 candidaturas e antes do início da campanha gratuita no rádio e TV, em 31 deste mês. O Ibope e o Datafolha divulgam nesta semana pesquisas eleitorais sobre a corrida presidencial. Embora o esperado é que os partidos intensifiquem a partir de hoje as ações nas ruas em busca de votos, o que é permitido desde a quinta-feira (16), o barulho deve ficar por conta das pesquisas.

Depois de 70 anos vendendo cosméticos e tratamentos de beleza facial e corporal, dos quais 40 anos no Brasil, a marca francesa Anna Pegova inova seu modelo de negócios e aposta na parceria com clínicas de estética para continuar se expandindo. Com trinta lojas no País – sete próprias e 23 franquias –, a empresa espera maior capilaridade com a linha profissional Pegolia Pro e um plano de negócios para fidelizar também profissionais de beleza para que eles possam representar a marca e enxerguem nisso a possibilidade de aumentar a lucratividade em seus estabelecimentos.

“Em seis meses de lançamento do plano de negócios, já temos 130 parcerias fechadas. Nossa meta é fechar 250 até o final deste ano e alcançar 500 em dezembro de 2019”, afirma Kevin Zehil, diretor comercial da empresa. Em troca da aquisição de produtos (de R$ 8 mil a R$ 20 mil), a Anna Pegova faz consultoria de treinamento, não apenas para que os parceiros saibam utilizar seus produtos, mas também para melhorar a qualidade comercial dos seus espaços, ajudando a precificar produtos e serviços, e controlando melhor entradas e saídas dos recursos.

Esse serviço, somado à qualidade dos produtos trouxeram para a empresa uma taxa de recompra acima de 95%. "Esse dado é muito importante, pois comprova que estamos no caminho certo, uma vez que os profissionais que aliam o seu trabalho com nosso serviço de consultoria estão trazendo resultados fantásticos para os seus clientes", afirma Zehil. A marca, que tem uma fábrica na capital paulista responsável pela produção comercializada aqui e também para exportação, já tem atualmente 20% de seu faturamento oriundo de produtos para homens.