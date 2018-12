A Audi AG e o importador de longa data SOVAC S.P.A. iniciaram hoje a montagem de três modelos da marca na Argélia. A partir de agora, o Audi A3 Sportback, o A3 Sedan e o Audi Q2 sairão da linha de montagem em Relizane, a capital da província de mesmo nome. A produção é inicialmente planejada para uma capacidade anual de aproximadamente 3 mil carros da Audi. A planta da SOVAC Production S.P.A. da Argélia fabrica automóveis do Grupo Volkswagen desde 2017.

A linha de montagem para a produção local da série de modelos Audi A3 e Q2 foi iniciada por Peter Will, Chefe de Planejamento e Direção de Projetos CKD / MKD / SKD na AUDI AG, e Mourad Oulmi, CEO da SOVAC S.P.A . "Esta entrada na fábrica multimarcas do Grupo é um passo lógico no mercado em crescimento da Argélia", afirmou Will. “Ao treinar especificamente os funcionários locais, estamos garantindo a qualidade da Audi e atuando de forma sinérgica com as outras marcas do Grupo em produção e logística, estabelecendo as bases para o crescimento contínuo no norte da África.”

Mourad Oulmi, CEO da SOVAC S.P.A., disse: “Estamos muito orgulhosos de iniciar a produção de automóveis premiumpela primeira vez com a Audi na Argélia, atendendo assim a essa demanda de nossos clientes. Estou particularmente grato à Audi, que trabalha há meses para relançar a marca no mercado argelino juntamente com a SOVAC. Depois de mais de dez anos de parceria, estamos entrando em uma nova era de cooperação ”.

Em 2017, a SOVAC Production S.P.A. da Argélia construiu uma unidade de produção em uma área de 150 hectares na região de Relizane, localizada a 220 quilômetros a oeste de Argel. A capacidade de produção diária aumentou gradualmente para cerca de 200 carros. Os modelos Volkswagen Golf, Polo, Tiguan, Passat e Caddy, Škoda Octavia, Rapid e Fabia e SEAT Ibiza, Arona, Leon e Ateca são montados na fábrica.