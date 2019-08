A Audi do Brasil anuncia de uma vez só duas grandes novidades para o mercado de veículos premium: as novas versões do A4 Avant, um dos modelos stationwagon de maior sucesso do mundo, e do A5 Sportback S-Line, com visual ainda mais esportivo.

“O Audi A4 Avant é um carro icônico para a marca e oferece alternativa para o pouco explorado segmento de peruas do mercado brasileiro. É um dos veículos mais desejados pelos nossos clientes porque alia versatilidade no dia a dia com a esportividade característica da Audi, atendendo a diferentes demandas e entregando a incrível sensação ao dirigir”, diz Johannes Roscheck, Presidente e CEO da Audi do Brasil.

Para o A5 Sportback S-Line, Johannes Roscheck acredita que “a nova versão complementa nosso portfólio com uma opção que traz detalhes esportivos e atraentes. Além disso, oferece ainda um repleto pacote de atualizações que passa por design revitalizado e novos equipamentos disponíveis. É uma forma de agregar ainda mais desejo ao veículo que já é um verdadeiro sucesso da marca”.

O motor 2.0 TFSI, com 1.984 cm³ de cilindrada, eleito o melhor no prêmio “International Engine of the Year” em 2019, equipa tanto o A4 Avant como o A5 S-Line. Entrega 190 cv de potência e torque de 320 Nm entre 1.450 e 4.200 rpm. Isto leva a um ótimo desempenho: aceleração de 0 a 100 km/h feita em 7,5 segundos e velocidade máxima de 239 km/h no A5 Sportback S-Line e 7,3 segundos e velocidade máxima de 240 km/h no A4 Avant.

A transmissão de ambos é a S tronic de sete velocidades, com dupla embreagem e trocas de marchas quase instantâneas. Para maior economia de combustível, o câmbio oferece uma função roda-livre. O controle seletivo de torque para cada uma das rodas suplementa o trabalho da tração dianteira.

O A4 Avant ganhou um visual ainda mais arrojado na sua nova edição, além de estar mais dinâmico e sofisticado graças aos destaques esportivos em seu design. O pacote exterior em preto compreende a grade Singleframe com novo desenho. As linhas horizontais enfatizam a largura na frente e na traseira, assim como a nova saia lateral. A entrada de ar ganha um tom mais escuro e com formato ainda mais esportivo como parte do kit S-Line que vem de série. Os músculos distintos acima dos paralamas e a linha inferior do ombro reforçam o contorno sobre as rodas 18” que possuem design exclusivo. Os faróis também mudaram e agora aparecem com Full LED e setas dinâmicas como item de série. O extenso teto solar elétrico panorâmico completa as novidades do exterior da edição especial.

A capacidade máxima no porta-malas é de 1.510 litros com o banco traseiro rebatido e a tampa utiliza abertura e fechamento elétrico, com sistemahands free, por meio de um movimento que pode ser realizado com o pé na traseira do veículo. Os encostos são divididos na proporção 40:20:40 e podem ser facilmente dobrados por meio de uma alavanca na lateral do compartimento de bagagens.

No interior do Audi A4 Avant as linhas horizontais também transmitem a impressão de esportividade. O volante com base aplanada complementa o design esportivo já presente no veículo, que possui ar-condicionado digital de três zonas, assentos esportivos e ajuste elétrico no banco do motorista, câmera de ré com sensores frontais e traseiro, controle de cruzeiro e sistema de abertura de portas sem chave (keyless go).

O Audi Virtual Cockpit totalmente digital com 12,3 polegadas mostra as informações mais importantes por meio de gráficos de alta resolução com grande detalhamento. O dispositivo combina as funções da central MMI com o painel de instrumentos – dessa forma o motorista pode escolher visualizar as informações no ponto de vista clássico, com mostradores circulares (velocímetro e conta-giros), ou no modo progressivo, no qual são exibidas funções do sistema de navegação, telefone, dentre outras.

A interface Audi para smartphones é um dos itens disponíveis para a central multimídia. O sistema integra celulares com o sistema operacional iOS e Android em um ambiente desenvolvido especialmente para esse propósito, o Audi MMI. O equipamento de som de série inclui também o rádio MMI plus com navegação e conexão Bluetooth.

Como opcional, o veículo disponibiliza aos clientes o pacote Assistance Tour que conta com o Audi active lane assist, para auxiliar o condutor a manter o carro na sua faixa de rodagem, e o controle de cruzeiro adaptativo com Traffic Jam Asssist, que pode assumir a direção do veículo em velocidades de até 65 km/h quando o trânsito está congestionado.

O Audi A4 Avant está disponível nas concessionárias a partir de R$ 219.990,00. Contudo, os consumidores interessados poderão desfrutar de condições especiais por tempo limitado e adquirir o veículo a partir R$ 209.990,00.

Com o novo pacote visual S-Line, o A5 Sportback mantém a elegância com um toque de esportividade. A nova versão conta com detalhes que deixam o veículo ainda mais destacado. Com a grade Singleframe e as entradas de ar em preto, o modelo ganha um visual frontal ainda mais impactante. As linhas horizontais ganham um contorno mais agressivo com uma saia lateral em preto e extenso teto solar panorâmico. Conjunto de faróis Full LED, setas dinâmicas e rodas 19” com design exclusivo completam os destaques do modelo.

O veículo traz também volante com base aplanada, ar-condicionado digital de três zonas, assentos esportivos e com ajuste elétrico nos bancos dianteiros, câmera de ré com sensores frontais e traseiro, controle de cruzeiro, sistema de abertura de portas sem chave (keyless go) e acabamento interno em alumínio elipse. O A5 Sportback está disponível com o Audi Virtual Cockpit com resolução de 1.440 x 540 pixels e integração com smartph ones fazem parte do novo pacote – junto ao MMI plus com sistema de navegação que inclui monitor no console central de 8,3 polegadas.

A carroceria do A5 Sportback S-Line é a mais leve de seu segmento e, com 480 litros no bagageiro, tem também uma das maiores capacidades de carga de sua categoria. O porta-malas tem acionamento elétrico para abertura e fechamento da tampa.

Os opcionais do novo A5 Sportback são os mesmos do A4 Avant: pacote Assistance Tour e o controle de cruzeiro adaptativo com Traffic Jam Asssist. Também aparece como opcional o som de alta qualidade Bang & Olufsen, com o som 3D de 766 watts de potência e 19 alto-falantes.

O Audi A5 Sportback na versão S-Line está disponível nas concessionárias por R$ 248.990,00, mas por tempo limitado os clientes interessados também encontram condições especiais a partir de R$ 231.990,00. Além da nova versão, o A5 Sportback Prestige também está com descontos para um período especial: de R$ 199.990,00 por R$ 179.990,00.