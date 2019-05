A Ford apresentou na Europa o protótipo de um carrinho de supermercado equipado com sistema de freio automático para evitar que as crianças, ao brincar de correr entre as gôndolas, acabem gerando acidentes – veja o vídeo. O objetivo é tornar as compras menos estressantes quando os pais vão ao supermercado com os filhos pequenos.

A criação é inspirada na tecnologia de assistência autônoma de frenagem da marca, disponível em modelos como o Fusion e o Edge ST, que usa uma câmera dianteira e um radar para detectar veículos, pedestres e ciclistas na pista e aplica os freios automaticamente se o motorista não responder aos alertas. De modo semelhante, o “Carrinho Autofrenante” tem um sensor que faz a varredura de pessoas e objetos à frente e aplica os freios automaticamente quando a possibilidade de uma colisão é detectada.

O protótipo faz parte de uma série da Ford chamada “Intervenções”, que utiliza a experiência e tecnologias desenvolvidas pela marca no setor automotivo para resolver problemas do dia a dia em outras áreas. Outras criações recentes incluídas nessa série são uma cama inteligente que evita a invasão de espaço entre os parceiros (inspirada no sistema de permanência em faixa) e uma casinha que protege os cães do barulho de fogos (sistema de cancelamento de ruído).

“O assistente autônomo de frenagem pode ajudar os motoristas a evitar ou atenuar as consequências de uma colisão. Pensamos que mostrar como um conceito semelhante poderia ser aplicado a um carrinho de supermercado seria uma ótima forma de destacar uma tecnologia realmente útil para os motoristas”, diz Anthony Ireson, diretor de Comunicação de Marketing da Ford Europa.

