Gabriel Medina, bicampeão mundial de surfe pela World Surf League (WSL), é a estrela da nova campanha de marketing da Audi do Brasil, cujo foco é anunciar condições extraordinárias para compra de diferentes modelos da fabricante. Serão três filmes de 30” e dois de 15” com veiculação em TV paga, mídias eletrônicas e mídias sociais a partir de 9 de agosto.

Nas peças, Medina e os outros participantes simulam um teste de gravação em que tentam pronunciar a palavra alemã "Außergewöhnlich", que significa “extraordinário”. Em um dos vídeos, após diversas tentativas de acertar a pronúncia correta no idioma e com a ajuda do Google Translate e do narrador do vídeo, aparecem as condições extraordinárias de diversos modelos da marca. Para finalizar, o slogan da campanha: "Audi Außergewöhnlich. Difícil de falar. Fácil, fácil de sair de Audi".

“Quando iniciamos as conversas para uma campanha de varejo, tínhamos uma visão muito clara de que precisávamos de algo especial e que trouxesse inovação, uma das principais características da marca. Daí a escolha por um termo alemão, que reforça nosso posicionamento no segmento premium e reitera nosso DNA exclusivo”, afirma Cláudio Rawicz, diretor de comunicação da Audi do Brasil.

Os cinco vídeos trazem Medina em situações diferentes tentando pronunciar a palavra extraordinário em alemão e, obviamente, tendo dificuldades. Em um deles, o surfista aparece falando o texto apenas mexendo a boca, sem voz, sendo dublado por um alemão que fala português trocando os artigos e terminações. Quando ele termina, Medina pergunta se dá para perceber que não é ele que está falando. O diretor responde: “dá nada”.

Para Márcio Avólio, gerente de marketing da Audi do Brasil, “o conceito criativo alia três pilares de comunicação da marca: uso do embaixador, tom bem-humorado e o DNA alemão usando uma palavra que pode parecer estranha no começo, mas sua força e sonoridade tem potencial de alto engajamento nas redes sociais”.

Em março de 2019, a Audi do Brasil e o surfista Gabriel Medina anunciaram a renovação da parceria. Desde 2017, o primeiro brasileiro bicampeão mundial é um dos embaixadores da marca no mundo e transmite as características da empresa, como inovação e ousadia, em suas ações nas principais ondas do mundo. Pela parceria, Medina escolheu e terá à sua disposição os veículos Audi Q7 e Audi A5 Sportback.

Com o objetivo de inovar constantemente e superar os adversários em busca de seus objetivos, a Audi encontrou no surfista a mesma sintonia da marca. A parceria estará estampada em sua prancha durante a temporada.