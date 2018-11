A Land Rover, marca britânica que completa 70 anos de história em 2018, é conhecida mundialmente por sua linha de veículos 4X4, que são referência em desempenho e capacidade em todos os tipos de terreno. Para as pessoas que querem provar todo o potencial de seus veículos, a marca promove experiências de direção exclusivas em três diferentes cenários do mundo: nas pistas de gelo da Suécia, na savana africana de Namíbia e nas montanhas e canyons de Utah, nos EUA.

As “Land Rover Adventure Travel” são jornadas extraordinárias para as pessoas que gostam de aventura e desejam colocar à prova suas habilidades e aprimorar a direção em situações e terrenos não tradicionais. Cada um dos locais da “Land Rover Adventure Travel” proporciona uma experiência de condução diferente. Mas todas elas têm em comum uma equipe de instrutores especialistas capazes de explorar todos os benefícios dos veículos Land Rover de uma forma clara e completa para que os participantes tenham o melhor proveito dessa experiência e suas habilidades de direção sejam levadas a um novo patamar.

Pistas de gelo na Suécia

A cidade de Arjeplog, localizada no extremo limite do Círculo Ártico da Suécia, é um dos cenários da “Jaguar Land Rover Adventure Travel”. Um vasto e gelado lago rodeado por uma interminável floresta de pinheiros é um dos locais escolhidos para direção no gelo. Disponível como uma experiência de 3 a 4 dias, o roteiro inclui dois programas diferentes: direção no gelo, para iniciantes nesta condição, e direção no gelo avançado, para os participantes que já tiveram uma experiência prévia. Essa opção possui mais tempo de trilhas, instrutor particular e desafios técnicos.

Aventura africana

Com o foco em paisagens selvagens, as duas experiências na Namíbia, na savana africana, envolvem uma variedade de cenários, como dunas, desertos e a maior população de guepardos. O tour de oito dias pela região norte da Namíbia inclui visitas à Reserva Natural Okonjima e o Parque Nacional de Etosha, onde é possível conferir uma variedade de animais em seu habitat natural. Já o tour de oito dias pela região sul da Namíbia envolve visitas às maravilhas geológicas, incluindo a mais alta duna de areia, o mais antigo deserto e formações rochosas grandiosas.

Deserto norte-americano

A aventura no Sudoeste Americano, na cidade de Moab, no estado de Utah, tem duração de cinco dias, sendo três deles dedicados exclusivamente a direção off-road. Rodeada pelos Parques Nacionais de Canyonlands e Arches, as paisagens únicas de rochas vermelhas, criadas há mais de 300 milhões de anos por tempestades, ventos e inundações violentas, atraem visitantes de todos os lugares do mundo. O local só poderia ser devidamente explorado atrás do volante de um Land Rover Discovery. Este é o destino perfeito para quem busca o mais extremo desafio off-road.