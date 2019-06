“Finalmente!!”, exclamou o presidente do Grupo SHC e da JAC Motors Brasil, Sergio Habib, assim que tomou conhecimento da Medida Provisória 881/2019, promulgada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, no último dia 30 de abril. Corrigindo uma anomalia criada pelos sindicatos patronais e dos comerciários para “reduzir custos”, que previa a impossibilidade de abrir livremente concessionárias de automóveis em todos os domingos – algumas cidades impediam que as lojas abrissem as portas e outras permitiam seu funcionamento em semanas alternadas –, a MP 881/2019 vai permitir o ó bvio: abre as portas quem quer.

“A proibição atrapalhava muito o varejo! Você retirava do consumidor o direito de visitar a concessionária em um dos dias de maior volume de vendas, o que era um absurdo!”, lembra. De acordo com Habib, o domingo sempre foi o segundo melhor dia para o comércio varejista do setor automotivo. O empresário mantinha-se inconformado com a proibição, mesmo porque quando introduziu essa prática em suas lojas, ainda nos anos 90, teve que ampliar o quadro de funcionários de cada concessionária com vistas ao cumprimento das leis, que previam – e preveem – os devidos descans os remunerados. “É simples: se eu abro as lojas 30 dias por mês, em vez de 26, eu preciso contratar mais gente! Tanto que a rede autorizada JAC Motors está contratando desde já mais 25 vendedores para as lojas de todo o Brasil. E eu estimo um aumento de 10 a 12% nas vendas da marca só com essa medida”, prevê.

Os 25 novos postos de trabalho abertos na rede JAC Motors significam 15% do atual efetivo de vendedores da rede. “A MP 881/2019 foi uma excelente medida desse governo. Se as lojas de outras marcas seguirem o exemplo da JAC Motors e contratarem novos vendedores, poderemos ter imediatamente a abertura de 9 mil novos postos de trabalho. Isso é excelente pra toda a economia brasileira, pois a abertura das lojas um dia a mais na semana vai ampliar as vendas, gerando incontáveis novos empregos em toda a cadeia”, aposta Sergio Habib.