Após quatro anos como diretor comercial da Volvo Car Brasil, João Oliveira assume o posto de Diretor Geral de Operações com o objetivo de acelerar o crescimento da marca no país.

"Este é um novo desafio em minha carreira e, trabalhando com uma equipe extremamente talentosa, pretendo consolidar o crescimento da empresa no Brasil e manter a liderança de veículos eletrificados no segmento premium", afirmou o executivo.

No período à frente da área comercial, João Oliveira liderou o processo de transformação das vendas da marca sueca, que resultou no crescimento expressivo de 96% em 2018 comparado ao ano anterior, totalizando o recorde histórico de 6.836 unidades comercializadas no país.

Em 2019, o ritmo acelerado de expansão se mantém. Entre janeiro e maio, a marca comercializou 2.933 automóveis, um crescimento de 37,5% em relação ao mesmo período de 2018. O objetivo é fechar o ano com mais de 8 mil carros emplacados.

O executivo destaca que o crescimento da Volvo Car Brasil seguirá sustentado pela experiência memorável oferecida aos clientes nas lojas, adequadas a um padrão mundial de comunicação visual e de serviços, e por uma rede de concessionários forte, lucrativa e que compartilha da ambição de franca expansão dos negócios da marca no país. "Pretendo promover a inovação e, em conjunto com os nossos parceiros de negócios, construir o futuro da Volvo em linha com as grandes transformações que os consumidores atualmente esperam da indústria automotiva", concluiu.

De estagiário para diretor geral

João Oliveira tem uma longa trajetória com a fabricante sueca. Com 37 anos, é engenheiro mecânico formado pela Escola de Engenharia Mauá. Ingressou na marca como estagiário e, nos 16 anos de companhia, acumulou experiência em diferentes posições nas áreas de Serviço ao Cliente, Desenvolvimento de Rede e Vendas e Marketing.

Assumiu cargos de coordenador e gerente até chegar a diretor de Operações de Mercados Importadores América Latina e Caribe. Com quase cinco anos na função, atuou pelo mesmo período como diretor comercial na operação brasileira, liderando um crescimento robusto da marca no período (130%).

O executivo tem MBA em Marketing Internacional pela Universidade Metodista de São Paulo e MBA em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, além de integrar a diretoria da Câmara de Comércio Suécia-Brasil.

A nomeação de João Oliveira como diretor geral de operações é parte da mudança na estrutura implementada na companhia sueca. Desde março, a filial brasileira passou a liderar a administração dos mercados latino-americanos pelo presidente Luis Rezende. A liderança desse HUB inclui o Brasil, o México e os importadores da América Latina.