Prestes a completar 3 mil unidades vendidas no mercado nacional desde seu lançamento, em abril de 2018, a Volvo Car Brasil lança uma edição especial de 300 carros.

O XC40 Special Edition incorpora equipamentos de série encontrados apenas nos modelos maiores da gama Volvo de utilitários esportivos, a exemplo do XC60 e do XC90.



O utilitário esportivo é a mais pura expressão do design escandinavo e traz como novidades rodas exclusivas de liga leve de 21 polegadas com cinco raios triplos. O exterior do SUV combina ainda um longo capô e largos para-lamas, que confirmam a presença imponente do modelo.

Reconhecido como um dos veículos com a oferta de equipamentos de série mais completa do segmento, O XC40 Special Edition consegue ir ainda mais além.

A série limitada incorpora tecnologias exclusivas no portfólio do SUV, como o Park Assist, assistente de estacionamento para vagas paralelas e perpendiculares. Outro recurso só presente nos SUVs de gama superior da marca é a câmera com visão 360°, na qual o motorista tem uma visão panorâmica ao redor do carro. Ela é muito útil nas manobras em espaços mais apertados, como estacionamentos de shopping, e funciona em velocidades até 10 km/h.

Além deles, o XC40 Special Edition conta com Sistema de Alerta de Ponto Cego (Blis), que avisa o motorista da presença de veículos no seu ponto cego. E Cross Traffic Alert com frenagem automática. O recurso é muito útil na saída de vagas de estacionamento ou de qualquer outro lugar com visão restrita para os lados. Os radares em cada canto do para-choque traseiro detectam veículos se aproximando a uma distância de até 30 m. O sistema também pode alertar ciclistas e pedestres a distâncias mais curtas. O motorista é avisado por um alerta sonoro e por um aviso gráfico no visor central. Se o condutor continuar fazendo marcha a ré, apesar dos avisos e uma colisão for iminente, o carro freia automaticamente.

Em movimento, o XC40 Special Edition proporciona ao motorista uma dinâmica de condução ainda mais refinada. O modelo possui o sistema mais avançado de amortecimento da Volvo Cars. Controlado eletronicamente, garante excelente conforto, dirigibilidade e estabilidade em qualquer tipo de via.

A forte personalidade do XC40 Special Edition se reflete na dianteira, expressada pelo mais avançado sistema de iluminação do segmento. O Volvo FULL LED System incorpora quatro funções aos faróis do veículo: luzes auto-direcionais que acompanham o giro do volante; sistema automático que adapta a luz alta para evitar o ofuscamento em outros veículos; nivelamento automático do facho do farol, de acordo com a carga do veículo; e Daytime Running Lights (DRL) com acendimento automático, no qual a luz diurna em formato "T" (Martelo de Thor) contribui para a visualização do veículo, mesmo em dias muito claros. Na traseira, a lanterna característica se identifica com os demais SUVs da Volvo com desenho marcante que invadem a lateral da carroceria.

O sistema de entretenimento e conectividade do modelo é o mais completo da categoria. O Sensus Connect é acessível pela tela antirreflexo sensível ao toque de 9 polegadas de LCD no painel central, que reúne praticamente todos os comandos do veículo em um único lugar. O display recebeu atualização gráfica aprimorada, tornando o uso para o motorista ainda mais natural e intuitivo. Navegação, conectividade e entretenimento estão a pouquíssimos toques. As funções também podem ser acessadas por comando de voz. Como no XC60 e XC90, a integração do smartphone está disponível com os aplicativos Apple CarPlay e Android Auto.

O XC40 apresenta, ainda, painel de instrumentos digital personalizável de 12,3".

O sistema Sensus integra também o Volvo On Call, um serviço de segurança, proteção e conveniência que oferece assistência 24h, auxílio de emergência e localização, em caso de roubo ou furto.

O modelo dispõe da transmissão automática Geartronic de 8 velocidades acoplada ao motor T5 Drive-E, de 2 litros, 4 cilindros em linha, com turbocompressor, que gera potência de 252 hp a 4.700 rpm e torque de 350 N.m entre 1.800 e 4.800 rpm.

Em números, a nova versão do utilitário esportivo da Volvo Cars chega a 230 km/h e sai da imobilidade aos 100 km/h em 6,4 segundos.

Quanto à segurança, o XC40 se beneficia das premiadas tecnologias conhecidas nos veículos XC90 e XC60, tornando-o referência entre os SUVs premium de entrada de gama. Ele é equipado com o inovador City Safety, sistema que auxilia o condutor com frenagem automática para evitar e reduzir o risco de colisão contra veículos, pedestres e animais de grande porte, mesmo durante a noite.

Outro recurso é a Mitigação de Pista Oposta (Oncoming Lane Mitigation), que ajuda os motoristas a evitar colisões com veículos que se aproximem vindos da pista contrária. Esse recurso funciona ao avisar o motorista distraído que invade a faixa oposta, oferecendo suporte automático à direção e conduzindo o veículo de volta à sua própria pista, fora do caminho de qualquer outro automóvel que esteja vindo. O sistema é ativado entre 60 km/h e 140 km/h.

O XC40 também disponibiliza como itens de série outros recursos exclusivos para o segmento, como sistema de alerta de mudança de faixa, sistema de proteção em saída de estrada, sistemas de proteção contra impactos laterais e lesões na coluna cervical. Além disso, o modelo vem equipado com controle de cruzeiro adaptativo (ACC) com assistente de direção (Pilot Assist) até 130 km/h. Assim, o motorista pode realizar uma condução mais relaxada e segura, com controle de distância do veículo à frente e ajuda na manutenção de faixa.

O modelo estará disponível a partir de outubro na rede de concessionárias da marca por R$ 240.950.